FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 12

Vladimir Zubov:

Невижжю ничё ... 

дык рано, торги вялые пока что

кстати, я писал выше про эконометрику

можно с помощью неё много чего наделать полезного - и шум снять и тренд, и прогнозить, и из нормального сигнала сделать котир для форы и прочее.

вывод такой - не катит она для форы, т.к. котировка на форексе - это и есть то, что уже не нужно преобразовывать и на чем осталось только зарабатывать

 
это не важно...


 
Lesorub:

это не важно...

там где у тебя палки, там помурыжит до обеда (а может быть и до вечера), а потом уже посмотришь - чо цена нарисует - упрется в какой нибудь горизонтальный уровень, его и пробъет. Пока что вверху такого уровня не наблюдается. В основном так, но не факт. Цена может легко и вверх и вниз двинуть.

На данный момент евро вверх.

 
и это не важно...  




 

Сделал примерно то-же, в надежде ослабления йены

 

 
Vitaly Muzichenko:

Сделал примерно то-же, в надежде ослабления йены

 

опнется все разом, не поймаете:


 

Доброго Утро! Господа Трейдеры!

______________________________________

 

 

Продал в надежде на продолжение разворота, ну уж никак не желает больше расти. Возможно немного нужно было подождать подтверждения сигнала

 

 

О Великий Индикатор Пусть твой сигнал будет справедливый....

...

   

 
Lesorub:

и это не важно...  

еньку не смотрю, но мёдом намазано не слабо
