Невижжю ничё ...
дык рано, торги вялые пока что
кстати, я писал выше про эконометрику
можно с помощью неё много чего наделать полезного - и шум снять и тренд, и прогнозить, и из нормального сигнала сделать котир для форы и прочее.
вывод такой - не катит она для форы, т.к. котировка на форексе - это и есть то, что уже не нужно преобразовывать и на чем осталось только зарабатывать
это не важно...
там где у тебя палки, там помурыжит до обеда (а может быть и до вечера), а потом уже посмотришь - чо цена нарисует - упрется в какой нибудь горизонтальный уровень, его и пробъет. Пока что вверху такого уровня не наблюдается. В основном так, но не факт. Цена может легко и вверх и вниз двинуть.
На данный момент евро вверх.
и это не важно...
Сделал примерно то-же, в надежде ослабления йены
опнется все разом, не поймаете:
Доброго Утро! Господа Трейдеры!
______________________________________
Продал в надежде на продолжение разворота, ну уж никак не желает больше расти. Возможно немного нужно было подождать подтверждения сигнала
О Великий Индикатор Пусть твой сигнал будет справедливый....
...
и это не важно...