FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 92
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ещё и днём продал?
да, а чо такого то?
покажи вход )
это дневной вход или тот,который недавно ?
Сначала некоторые покупки закрыл , а потом только и делал что продавал
у меня на 1,0814 и рисунок )
Ожидаю сделать перелой вчерашний.)
Спасибо! Ренат )
Судя по профиту - твои лотики объемом 0,1
Какой смысл красить, это же посчитать на раз-два...?
пусть по низам поработает )
Внизу ещё не кончили )
спасибо!
Пока Евро флетует с течением времени линия кукла снижается же ?
Линия кукла всегда рядом - это цена
)
вот этот ?
верх же отработался, а ты про 1,0830 уже говорить начал.
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page86#comment_4052665
пошел я лучше спать...
линия кукла может пробиться? )
У кого-нибудь есть проблема с тем, что пропадает график с ценой на 4.
Возвратить удается переустановкой МТ, но разметки, сеты и вставки пропадают, все заново приходится делать.
Ничего не понимаю, почему так:
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