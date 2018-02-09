FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 92

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tuma_news:
ещё и днём продал?

да, а чо такого то?

 
tuma_news:
покажи вход )
1,0815
 
tuma_news:
это дневной вход или тот,который недавно ?

Сначала некоторые покупки закрыл , а потом только и делал что продавал

 
tuma_news:

у меня на 1,0814 и рисунок )

Ожидаю сделать перелой вчерашний.)

Спасибо! Ренат )

Судя по профиту - твои лотики объемом 0,1

Какой смысл красить, это же посчитать на раз-два...?

 
tuma_news:

пусть  по низам поработает )

Внизу ещё не  кончили )

спасибо!

селл сетап на часе несколько страниц назад с целями представлен...
 
tuma_news:
Пока Евро флетует с течением времени линия кукла снижается же ?

Линия кукла всегда рядом - это цена

)

 
tuma_news:

вот этот ?

верх же отработался, а ты про 1,0830 уже говорить начал.

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page86#comment_4052665

пошел я лучше спать...


 
tuma_news:
линия кукла может пробиться? )
Легко, но при определённых условиях... всё зависит от того, как посидим с куклом...

 

У кого-нибудь есть проблема с тем, что пропадает график с ценой на 4.

Возвратить удается переустановкой МТ, но разметки, сеты и вставки пропадают, все заново приходится делать.

 

Ничего не понимаю, почему так:

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