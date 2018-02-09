FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 458
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.06.06 21:27
кстати, Лунь завтра заберет ТР1.3424 по сигналу с Н4 ( рисовал выше картину...)
все по плану и поезд ушел...
интересно, что теперь говорят аналиты по нем?
все по плану и поезд ушел...
интересно, что теперь говорят аналиты по нем?
Пророчат опять 1.34. За EUR/AUD СПАСИБО.)
Так и не решил куда?)
все по плану и поезд ушел...
интересно, что теперь говорят аналиты по нем?
ок. по евро сходится мой прогноз, который я дал в пятницу на завтрашний день.
давай сверимся?
Так и не решил куда?)
Всё решено и прогнозируемо)
Если рассматривать Н1 тайм, то там виднеется 1,1490(контрольный)
Потом прогнозилось 1,1515 и 1,1466
1,1490/66(прогнозные)
Есть ещё 1,1370(прогнозный)
РЕНА! Мне кажется ты зря ждёшь 50/50.Подробности на рисунке.
Спасибо!
ок. по евро сходится мой прогноз, который я дал в пятницу на завтрашний день.
давай сверимся?
какой прогноз?
Рисунок давай! Хрен ли словами писать.
Показывай прибор уже )
Спасибо!
Всё решено и прогнозируемо)
Если рассматривать Н1 тайм, то там виднеется 1,1490(контрольный)
Потом прогнозилось 1,1515 и 1,1466
1,1490/66(прогнозные)
Есть ещё 1,1370(прогнозный)
РЕНА! Мне кажется ты зря ждёшь 50/50.Подробности на рисунке.
Спасибо!
Картинки резать можно, если чо.
Я продал, с часок назад почти.
Основная движуха будет завтра.
час фунта:
Да уж.)) Супер.!
Да уж.)) Супер.!
Да уж.)) Супер.!