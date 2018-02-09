FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 458

Новый комментарий
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.06.06 21:27



кстати, Лунь завтра заберет ТР1.3424 по сигналу с Н4 ( рисовал выше картину...)



все по плану и поезд ушел...

интересно, что теперь говорят аналиты по нем? 


 
Lesorub:

все по плану и поезд ушел...

интересно, что теперь говорят аналиты по нем? 



Пророчат опять 1.34. За EUR/AUD СПАСИБО.)
 
tuma_news:

Так и не решил куда?)
 
Lesorub:

все по плану и поезд ушел...

интересно, что теперь говорят аналиты по нем? 


ок. по евро сходится мой прогноз, который я дал в пятницу на завтрашний день.

давай сверимся?

 
sterva:

Так и не решил куда?)

Всё решено  и прогнозируемо)

Если рассматривать Н1 тайм, то там  виднеется 1,1490(контрольный)

Потом  прогнозилось 1,1515 и 1,1466

1,1490/66(прогнозные)

Есть ещё 1,1370(прогнозный)


РЕНА!   Мне кажется ты зря ждёшь 50/50.Подробности на рисунке.

Спасибо!


 
Renat Akhtyamov:

ок. по евро сходится мой прогноз, который я дал в пятницу на завтрашний день.

давай сверимся?

какой прогноз?

Рисунок давай! Хрен ли словами писать.

Показывай прибор уже )

Спасибо!

 
tuma_news:

Всё решено  и прогнозируемо)

Если рассматривать Н1 тайм, то там  виднеется 1,1490(контрольный)

Потом  прогнозилось 1,1515 и 1,1466

1,1490/66(прогнозные)

Есть ещё 1,1370(прогнозный)


РЕНА!   Мне кажется ты зря ждёшь 50/50.Подробности на рисунке.

Спасибо!


Картинки резать можно, если чо.

Я продал, с часок назад почти.

Основная движуха будет завтра.

 
Lesorub:

час фунта:



Да уж.)) Супер.!
 
sterva:

Да уж.)) Супер.!
 
sterva:

Да уж.)) Супер.!
Это только начало.
1...451452453454455456457458459460461462463464465...878
Новый комментарий