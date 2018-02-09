FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 491

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Lesorub:

копеешные по Евре...

ну да всего в 2+раза увеличили и сразу откат вниз+ среда...

 
Sergey Novokhatskiy:

ну да всего в 2+раза увеличили и сразу откат вниз+ среда...

откат...     


 

Лунь...

Еще один:


 

Выкладываю сюда скрин для тех, кто не верит, что на свопе можно заработать, отбить стопы(потери) и получить дополнительную прибыль, ненужную информацию убрал:

Эта тактика из не простых:

1. научиться ждать,

2. научиться правильно сортировать валютные пары,

3.правильно выбирать дц,

и т.д......

Изучайте, ушёл...

 
Да и ещё забыл указать первоначальный депозит больше суммы свопа на
10 386,98

Думаю сможете посчитать...
 
Sergey Novokhatskiy:
Да и ещё забыл указать первоначальный депозит больше суммы свопа на
10 386,98

Думаю сможете посчитать...
Это хорошо когда тренд и положительный своп совпадают, но такое наверно не часто бывает?
 
Sergey Novokhatskiy:
Да и ещё забыл указать первоначальный депозит больше суммы свопа на
10 386,98

Думаю сможете посчитать...
Вот грузанул...

Ну посчитал...

Ушел писать прогу.

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:
Вот грузанул...

Ну посчитал...

Ушел писать прогу.

Спасибо!

Не спешите) Что за прога, что посчитали? Уж очень интересно, если не секрет что вы извлекли - поделитесь.

 
Vitaly Muzichenko:

Не спешите) Что за прога, что посчитали? Уж очень интересно, если не секрет что вы извлекли - поделитесь.

надо попробовать, но не факт

в статье ошибки, надеюсь найдете. ибо статья в исходном варианте - сливатор, но принцип заработка понятен.

http://traderbooks.ru/torgovlya-po-treugolnikam

Торговля по треугольникам
  • отзывов: 3
  • голосов: 3
  • traderbooks.ru
Рекомендуем также посетить раздел "Торговые системы" и подобрать себе торговую систему для успешного трейдинга. Предоставленная система торговли по треугольникам не новая. Однако, подробного тестирования по ней, до этого времени не производилась. Главная суть торговли по треугольникам состоит в том, что нужно приобрести три пары валют...
 
Renat Akhtyamov:

надо попробовать, но не факт

в статье ошибки, надеюсь найдете. ибо статья в исходном варианте - сливатор, но принцип заработка понятен.

http://traderbooks.ru/torgovlya-po-treugolnikam

Спасибо за ссылку.

Статья старая, в то время действительно были нормальные свопы, сейчас они крайне малы, и в основном отрицательные. 

Посмотрю ещё, может что полезное с неё извлеку

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