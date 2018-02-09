FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 491
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копеешные по Евре...
ну да всего в 2+раза увеличили и сразу откат вниз+ среда...
ну да всего в 2+раза увеличили и сразу откат вниз+ среда...
откат...
Лунь...
Еще один:
Выкладываю сюда скрин для тех, кто не верит, что на свопе можно заработать, отбить стопы(потери) и получить дополнительную прибыль, ненужную информацию убрал:
Эта тактика из не простых:
1. научиться ждать,
2. научиться правильно сортировать валютные пары,
3.правильно выбирать дц,
и т.д......
Изучайте, ушёл...
Думаю сможете посчитать...
Да и ещё забыл указать первоначальный депозит больше суммы свопа на
Думаю сможете посчитать...
Да и ещё забыл указать первоначальный депозит больше суммы свопа на
Думаю сможете посчитать...
Ну посчитал...
Ушел писать прогу.
Спасибо!
Вот грузанул...
Ну посчитал...
Ушел писать прогу.
Спасибо!
Не спешите) Что за прога, что посчитали? Уж очень интересно, если не секрет что вы извлекли - поделитесь.
Не спешите) Что за прога, что посчитали? Уж очень интересно, если не секрет что вы извлекли - поделитесь.
надо попробовать, но не факт
в статье ошибки, надеюсь найдете. ибо статья в исходном варианте - сливатор, но принцип заработка понятен.
http://traderbooks.ru/torgovlya-po-treugolnikam
надо попробовать, но не факт
в статье ошибки, надеюсь найдете. ибо статья в исходном варианте - сливатор, но принцип заработка понятен.
http://traderbooks.ru/torgovlya-po-treugolnikam
Спасибо за ссылку.
Статья старая, в то время действительно были нормальные свопы, сейчас они крайне малы, и в основном отрицательные.
Посмотрю ещё, может что полезное с неё извлеку