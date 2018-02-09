FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 206
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В смысле,форумный суицид,а как это?
Эт прям откровение, что с ним делать?
Вам говоришь как в пустоту, к акции можно какой то приспособиться интрадейно ее торговать, но не к валюте. Не покупал никто твоего евро даже на откат пока, будет как какашка в проруби, ниже о5 есть смысл подумать взять на откат ЕСЛИ.
Одним абстракционистом меньше.
торговать..., там два входа уже готовые
хошь, скажу ТР на ближайшие пару - тройку часов для бая и для селла?
торговать..., там два входа уже готовые
хошь, скажу ТР на ближайшие пару - тройку часов для бая и для селла?
В смысле,форумный суицид,а как это?
Мне нужен бред разный?
нет, так нет...
наше дело предложить...
да, как там фунт поживает? с селлами просак, с баями просак?
нет, так нет...
наше дело предложить...
да, как там фунт поживает? с селлами просак, с баями просак?
Про фунт говорил идиотам, которые спрашивали через каждых пять минут не продал ли я его, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЦЕНТРЕ ДИАПАЗОНА.
Вы не торгуете, вы гадаете.
Ильюша, когда в начале июля прошлого года я, Миф и Сенсей говорили вам продавать фунт, а вы стояли задрав голову вверх помнишь что было на следующий день? Ни фига ты не помнишь. Я сказал - не закрывайте продажи по фунту. Так что я подожду 1.05 хотя бы)
Про фунт говорил идиотам, которые спрашивали через каждых пять минут не продал ли я его, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЦЕНТРЕ ДИАПАЗОНА.
Вы не торгуете, вы гадаете.
куда нам, лесникам...
Про фунт говорил идиотам, которые спрашивали через каждых пять минут не продал ли я его, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЦЕНТРЕ ДИАПАЗОНА.
Вы не торгуете, вы гадаете.
Ильюша, когда в начале июля прошлого года я, Миф и Сенсей говорили вам продавать фунт, а вы стояли задрав голову вверх помнишь что было на следующий день? Ни фига ты не помнишь. Я сказал - не закрывайте продажи по фунту. Так что я подожду 1.05 хотя бы)
Вспомнила бабка, когда девкой была...
У нас уж и президент другой, в Штатах...
Уровни скажи по Евро )
Спасибо! )