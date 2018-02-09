FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 206

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Vadens:
В смысле,форумный суицид,а как это?
убилсяапстену
 
pridurok:

Эт прям откровение, что с ним делать?

Вам говоришь как в пустоту, к акции можно какой то приспособиться интрадейно ее торговать, но не к валюте. Не покупал никто твоего евро даже на откат пока, будет как какашка в проруби, ниже о5 есть смысл подумать взять на откат ЕСЛИ.

Одним абстракционистом меньше. 

торговать..., там два входа уже готовые

хошь, скажу ТР на ближайшие пару - тройку часов для бая и для селла?

 
Lesorub:

торговать..., там два входа уже готовые

хошь, скажу ТР на ближайшие пару - тройку часов для бая и для селла?

Мне нужен бред разный?
 
Vadens:
В смысле,форумный суицид,а как это?
Ник чёрный ,по нему не перейдёшь на его профиль ,аккаунт удалил(и)
 
pridurok:
Мне нужен бред разный?

нет, так нет...

наше дело предложить...

да, как там фунт поживает? с селлами просак, с баями просак?

 
Lesorub:

нет, так нет...

наше дело предложить...

да, как там фунт поживает? с селлами просак, с баями просак?

Про фунт говорил идиотам, которые спрашивали через каждых пять минут не продал ли я его, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЦЕНТРЕ ДИАПАЗОНА.

Вы не торгуете, вы гадаете.  

Ильюша, когда в начале июля прошлого года я, Миф и Сенсей говорили вам продавать фунт, а вы стояли задрав голову вверх помнишь что было на следующий день? Ни фига ты не помнишь. Я сказал - не закрывайте продажи по фунту. Так что я подожду 1.05 хотя бы) 

 
pridurok:

Про фунт говорил идиотам, которые спрашивали через каждых пять минут не продал ли я его, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЦЕНТРЕ ДИАПАЗОНА.

Вы не торгуете, вы гадаете.  

куда нам, лесникам...   


 
pridurok:

Про фунт говорил идиотам, которые спрашивали через каждых пять минут не продал ли я его, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЦЕНТРЕ ДИАПАЗОНА.

Вы не торгуете, вы гадаете.  

Ильюша, когда в начале июля прошлого года я, Миф и Сенсей говорили вам продавать фунт, а вы стояли задрав голову вверх помнишь что было на следующий день? Ни фига ты не помнишь. Я сказал - не закрывайте продажи по фунту. Так что я подожду 1.05 хотя бы) 

Вспомнила бабка, когда девкой была...

У нас уж и президент другой, в Штатах...  

 
tuma_news:
Уровни  скажи по Евро )

Спасибо! )
так уж нарисовал, они по пять раз на дню не появляются...
 
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