FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 626

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Rustam Galkeev:


Это муфхбоок или сов такой?
 
Mickey Moose:


Это муфхбоок или сов такой?
Нет Мики это закон рынка. Где каждое последующее равно двум предыдущим, но это мы можем узнать на текущем ходе чтобы с моделировать данную теорию использую СТ 1 и СТ2.
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2017-10-24_143815.png  16 kb
 
Закрыл несколько дальних селл ордеров, оставил один, так как у меня стоит режим восстановления.
Файлы:
2017-10-24_145057.png  16 kb
 
Rustam Galkeev:


ничего из сказанного не понял но не суть. подожду счетчик сделок до 500

а так пока полет нормальный и все работает
 


 
Mickey Moose:

ничего из сказанного не понял но не суть. подожду счетчик сделок до 500

а так пока полет нормальный и все работает

Любые три числа допустим из картинки: мин 1.3191макс1.3226=35/макс 1.3226 и мин 1.3180=46/мин1.3180 мин предыдущий 1.3191=11/46-11=35 и так всегда происходит на рынке, а вот как поймать это уже другая песня где нужно моделировать меньшую дистанцию.

Полёт будет идеальный после раскрытия локовых замков при накоплении дист до 600 разгружу по самые яблоки как мин в 2-3 раза. Это текущие пипы в рабочей зоне, так как депо рассчитан на 1200пп, а  пип текущий я снимаю типа семечек, а весь КЭШ будет за дистанцией когда раскроюсь.

 
sterva:

Чифа вверх?


Машинку времени бы сюда.)

 
Куда пропал лесоруб ? Неужели  на ПК кролика поймал.
 
Lesorub:

У меня старый КГБшник код стережет.


А так здесь и жду коррекцию бакса...  


Привет! Давно не появлялся... , уж подумал что кролик забрался.

Всё по плану идёт?

 
Rustam Galkeev:

Привет! Давно не появлялся... , уж подумал что кролик забрался.

Всё по плану идёт?

По плану.

Отведаю кофею и поеду кататься по городу.

Погода хорошая...



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