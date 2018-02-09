FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 626
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ничего из сказанного не понял но не суть. подожду счетчик сделок до 500а так пока полет нормальный и все работает
ничего из сказанного не понял но не суть. подожду счетчик сделок до 500а так пока полет нормальный и все работает
Любые три числа допустим из картинки: мин 1.3191макс1.3226=35/макс 1.3226 и мин 1.3180=46/мин1.3180 мин предыдущий 1.3191=11/46-11=35 и так всегда происходит на рынке, а вот как поймать это уже другая песня где нужно моделировать меньшую дистанцию.
Полёт будет идеальный после раскрытия локовых замков при накоплении дист до 600 разгружу по самые яблоки как мин в 2-3 раза. Это текущие пипы в рабочей зоне, так как депо рассчитан на 1200пп, а пип текущий я снимаю типа семечек, а весь КЭШ будет за дистанцией когда раскроюсь.
Чифа вверх?
Машинку времени бы сюда.)
У меня старый КГБшник код стережет.
А так здесь и жду коррекцию бакса...
Привет! Давно не появлялся... , уж подумал что кролик забрался.
Всё по плану идёт?
Привет! Давно не появлялся... , уж подумал что кролик забрался.
Всё по плану идёт?
По плану.
Отведаю кофею и поеду кататься по городу.
Погода хорошая...