Lesorub:
то же самое на Ене    -     ...
Развернулся?
 

вот ушли все профи с форума и в ветке одна болтовня..... 

иногда лесоруб дело показывает... 

ищу тех кто даст контакт Мифа и Старикана...

 
Renat Akhtyamov:
куда???


 
mmmoguschiy-new:
человеки мы разумные. моск не тренируй - так атрофируецца ж... расширять горизонты познания надобно. остальные - ковыряются в песочке.. ))
Человеки разумные говоришь....... Какие горизонты? Какой песочек? Открой сайт любого брокера-там речь идёт о доступной прибыльной торговле. Правда,стало модно предупреждать о рисках,как на сигаретах и лекарствах. А вот если не получается,тогда можно и горизонты порасширять. Понимаю,самоуважение-необходимая вещь для здоровья психики.
 
Lesorub:

кого - то обломят, действительно...


Ну,волна ещё не сломана,пока пугают,но вчера писал о магните на 2780(даже не знаю что там....и знать не хочу).

 

 
GhostMan:

вот ушли все профи с форума и в ветке одна болтовня..... 

иногда лесоруб дело показывает... 

ищу тех кто даст контакт Мифа и Старикана...

В смысле,когда были профи-ты был в прибыли?

Вот активная наколка на Аксакала(прошлой ночью с Тумой об этом тёрли),а про МИФа ничего не знаю. Искренне желаю при поддержке "профи" вставить своей собаке золотые клыки.

 
Vadens:

ага спасибо.. один есть... 

а про зубы...

их просто нужно понимать что они писали... торговал реально с их советами и в + и хорошо в + 

 
Vadens:

да тут дофига народу ходило, из тех, которые только мешки для денег шить умеют.

как помнится высказывания в ветке по поводу прогнозов были разные

кто то лил, кто то зарабатывал (50/50)

Но учится торговать самостоятельно почти никто из них не хотел.

 
Lesorub:

куда???


Австралийский подлечили?
