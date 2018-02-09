FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
то же самое на Ене - ...
вот ушли все профи с форума и в ветке одна болтовня.....
иногда лесоруб дело показывает...
ищу тех кто даст контакт Мифа и Старикана...
Развернулся?
куда???
человеки мы разумные. моск не тренируй - так атрофируецца ж... расширять горизонты познания надобно. остальные - ковыряются в песочке.. ))
кого - то обломят, действительно...
Ну,волна ещё не сломана,пока пугают,но вчера писал о магните на 2780(даже не знаю что там....и знать не хочу).
куда???
внмз
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.01.09 05:12
и это не важно...
А ну да, вижу что таришься. Сразу не заметил.
Ну, в общем жестко пока...
вот ушли все профи с форума и в ветке одна болтовня.....
иногда лесоруб дело показывает...
ищу тех кто даст контакт Мифа и Старикана...
В смысле,когда были профи-ты был в прибыли?
Вот активная наколка на Аксакала(прошлой ночью с Тумой об этом тёрли),а про МИФа ничего не знаю. Искренне желаю при поддержке "профи" вставить своей собаке золотые клыки.
В смысле,когда были профи-ты был в прибыли?
Вот активная наколка на Аксакала(прошлой ночью с Тумой об этом тёрли),а про МИФа ничего не знаю. Искренне желаю при поддержке "профи" вставить своей собаке золотые клыки.
ага спасибо.. один есть...
а про зубы...
их просто нужно понимать что они писали... торговал реально с их советами и в + и хорошо в +
В смысле,когда были профи-ты был в прибыли?
Вот активная наколка на Аксакала(прошлой ночью с Тумой об этом тёрли),а про МИФа ничего не знаю. Искренне желаю при поддержке "профи" вставить своей собаке золотые клыки.
да тут дофига народу ходило, из тех, которые только мешки для денег шить умеют.
как помнится высказывания в ветке по поводу прогнозов были разные
кто то лил, кто то зарабатывал (50/50)
Но учится торговать самостоятельно почти никто из них не хотел.
куда???