FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 52

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Vadens:

Ну,вы тут.....сову на глобус не натягивайте-то....люблю русский язык

 тут либо американцы знают, что-то никому неизвестное, либо откровенно натягивают сову на глобус.

 Двинуть евра может в любую сторону,в основном не туда,куда хочется. А причины есть...и % ставка еврозоны,с пресс-конференцией и Трамп вечерком может что-нить ляпнуть. У мну на всякий лимит в 8-ре в кустах припрятан.

Да ладно.

Падать евре дальше и больше никак.

 
Renat Akhtyamov:

Да ладно.

Падать евре дальше и больше никак.

никак...


 
Lesorub:

никак...

Илья, ты глумишься над форексом?

)

 
Renat Akhtyamov:

Илья, ты глумишься над форексом?

)

за када убыток мщу...      
 
Renat Akhtyamov:

Да ладно.

Падать евре дальше и больше никак.

Падать дальше у каждого разное. Евра любит разворачиваться с контрольным выстрелом,а на последнем экстремуме этого не наблюдается. В б/у перевёл и капкан в кустах спрятал.
 

купился КИВИ:


 
Инаугурация (слово то какое сложное )  - задвигалось всё,полетело......
 
Lesorub:

купился КИВИ:


к австралийцу ещё приглядись на основании возможного движения по золоту...

 
Народ. В котором часу Трампа коронуют?
 
sterva:
Народ. В котором часу Трампа коронуют?
Завтра в 20-00 MSK
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