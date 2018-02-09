FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 52
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Ну,вы тут.....сову на глобус не натягивайте-то....люблю русский язык
тут либо американцы знают, что-то никому неизвестное, либо откровенно натягивают сову на глобус.
Двинуть евра может в любую сторону,в основном не туда,куда хочется. А причины есть...и % ставка еврозоны,с пресс-конференцией и Трамп вечерком может что-нить ляпнуть. У мну на всякий лимит в 8-ре в кустах припрятан.
Да ладно.
Падать евре дальше и больше никак.
Да ладно.
Падать евре дальше и больше никак.
никак...
никак...
Илья, ты глумишься над форексом?
)
Илья, ты глумишься над форексом?
)
Да ладно.
Падать евре дальше и больше никак.
купился КИВИ:
купился КИВИ:
к австралийцу ещё приглядись на основании возможного движения по золоту...
Народ. В котором часу Трампа коронуют?