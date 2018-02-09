FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 163
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Доброе утро Стренж.
Где пропадал?
Так меня ж сюда не пускают, говорят что я тут зверски всех оскорбляю.
...
Ну что, Евра так и осталась недоделанная...
подводит финансовые итоги
)
По наивности думал что во Франции нет идиотов. Оказывается есть и какие!!!!!! Это радует.
Европа это земля непуганых идиотов.
IRIP и Учитель на Вашей совести... О великий критик!
Ирип может, а Учитель это общее достояние)
Так что рост по евро перекакали, не будет.
ладно чо и этого хватит, давно уже по 100 чипсов за сутки не бегала
)
Так что рост по евро перекакали, не будет.
уверены?
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page150
соберут чутка низа и за баевым долгом на 1.0648 пока ...
уверены?
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page150
соберут чутка низа и за баевым долгом на 1.0648 пока ...