FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 163

Новый комментарий
 
Sergey Novokhatskiy:
Доброе утро Стренж.

Где пропадал?
Так меня ж сюда не пускают, говорят что я тут зверски всех оскорбляю.
 
Ну что, Евра так и осталась недоделанная...
 
pridurok:
Так меня ж сюда не пускают, говорят что я тут зверски всех оскорбляю.
IRIP и Учитель на Вашей  совести... О великий критик!  
 
ueff:

...

По наивности думал что во Франции нет идиотов. Оказывается есть и какие!!!!!! Это радует.
 
Lesorub:
Ну что, Евра так и осталась недоделанная...

подводит финансовые итоги

)

 
Uladzimir Izerski:
По наивности думал что во Франции нет идиотов. Оказывается есть и какие!!!!!! Это радует.

Европа это земля непуганых идиотов.

Speculator:
IRIP и Учитель на Вашей  совести... О великий критик!  

Ирип может, а Учитель это общее достояние) 

 
Так что рост по евро перекакали, не будет.
 
pridurok:
Так что рост по евро перекакали, не будет.

ладно чо и этого хватит, давно уже по 100 чипсов за сутки не бегала

)

 
pridurok:
Так что рост по евро перекакали, не будет.

уверены?

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page150


соберут чутка низа и за баевым долгом на 1.0648 пока ...

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 
Lesorub:

уверены?

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page150


соберут чутка низа и за баевым долгом на 1.0648 пока ...

если не двинет вниз, тогда прыгнет выше 1,1
1...156157158159160161162163164165166167168169170...878
Новый комментарий