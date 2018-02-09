FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 155

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pridurok:
Не думаю что вылетим вниз за "золотую" поддержку перед штурмом хаев) Но это больше чуйка, гадать возле баланса дело неблагодарное)

 https://c.mql5.com/3/117/GBPUSDH1__5.png

Да уже можно б и захлопнуться....но жаба,жаба...куда ж без неё!

 

 
А кто встречал Учителя?
 
pridurok:
Ты так ржёшь,будто они и выступают для того,чтобы я богател.
 
Vadens:
Ты так ржёшь,будто они и выступают для того,чтобы я богател.
А шо, нет?)
 
 
pridurok:
А шо, нет?)
Думаю,нет. Ну что я внемлю из её речи в плане преумножения своих реальных(!) кровных?! Массу наблюдал примеров,когда тот же бакс растёт на негативе. Достаточно у мну инструментов и без масоно-томплиеровских речей.
 
Vadens:
Думаю,нет. Ну что я внемлю из её речи в плане преумножения своих реальных(!) кровных?! Массу наблюдал примеров,когда тот же бакс растёт на негативе. Достаточно у мну инструментов и без масоно-томплиеровских речей.
Я вон смотрю как Спекулятор бедный корячится))))
 

 

 

 
 
pridurok:
Я вон смотрю как Спекулятор бедный корячится))))
Он хочет на ТФ-удачи настроить вменяемый сигнал. 
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