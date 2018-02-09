FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 155
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pridurok:
Не думаю что вылетим вниз за "золотую" поддержку перед штурмом хаев) Но это больше чуйка, гадать возле баланса дело неблагодарное)
https://c.mql5.com/3/117/GBPUSDH1__5.png
Да уже можно б и захлопнуться....но жаба,жаба...куда ж без неё!
Ты так ржёшь,будто они и выступают для того,чтобы я богател.
А шо, нет?)
Думаю,нет. Ну что я внемлю из её речи в плане преумножения своих реальных(!) кровных?! Массу наблюдал примеров,когда тот же бакс растёт на негативе. Достаточно у мну инструментов и без масоно-томплиеровских речей.
Я вон смотрю как Спекулятор бедный корячится))))