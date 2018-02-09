FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 165
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто как, а мы все верхние откаты будем ловить для продаж до 980-1000...
Уже раз десять говорили.
Шо за фамильярность(((
Продавай 7734 минус спред, презент, благодарить не надо.
Нельзя торговать то за чем не следишь. А про сырьевые ты зря так, нефть трупик.
с кем поведешься, от того и наберешься...
отца учить, тока его тупить...
хотите, вход и ТР по Евре за 5 обамок озвучу, бабла хоть срубите ...
Надо просто для себя:
1 отсортировать пары для покупок,
2. отсортировать пары для продаж.
Это ты Александр в данной ситуации глобально мыслишь. Согласен нефтянка тупик. Но в течении 10-15 лет.
Сейчас просто складывается картинка краткосрочного тренда(отката) 38-40+.
Потом снова вверх, как обычно. Но а далекое будущее я не вижу смысла объяснять.
с кем поведешься, от того и наберешься...
отца учить, тока его тупить...
хотите, вход и ТР по Евре за 5 обамок озвучу, бабла хоть срубите ...
ОООО, Великий, какой мы мелочный))))
Я тебе вечером бесплатно озвучу)
ОООО, Великий, какой мы мелочный))))
Я тебе вечером бесплатно озвучу)
не мелочный, а справедливый ...
а вечером Вы его ..., ну сами знаете куда...
не мелочный, а справедливый ...
а вечером Вы его ..., ну сами знаете куда...
Сейчас найн, не подаю)
Я ж говорил, линии нарисовали и торгуйте)
Клоуны)
Тума, ты живой)))
Приветик! Стренж )
У меня всё хорошо )
Спасибо!)