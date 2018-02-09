FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 165

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Sergey Novokhatskiy:
Кто как, а мы все верхние откаты будем ловить для продаж до 980-1000...

Уже раз десять говорили.
Спасибо. Я понимаю у Вас набор позиции в конечном счете.
 
а фунтик все сделал по феншую...
 
pridurok:

Шо за фамильярность(((

Продавай 7734 минус спред, презент, благодарить не надо. 

Нельзя торговать то за чем не следишь. А про сырьевые ты зря так, нефть трупик.  

с кем поведешься, от того и наберешься...

отца учить, тока его тупить...


хотите, вход и ТР по Евре за 5 обамок озвучу, бабла хоть срубите ... 

 
Sergey Novokhatskiy:
Надо просто для себя:

1 отсортировать пары для покупок,

2. отсортировать пары для продаж.

Это ты Александр в данной ситуации глобально мыслишь. Согласен нефтянка тупик. Но в течении 10-15 лет.

Сейчас просто складывается картинка краткосрочного тренда(отката) 38-40+.

Потом снова вверх, как обычно. Но а далекое будущее я не вижу смысла объяснять.
Посчитаем, по нефти WTI у меня открыта позиция 0.3, три по 0.1, по средней цене 53.5, 1 пунт = 300$, крыть 0.2 буду на 45.5(8 пунктов), остальное до разворота. Так чего ждать? 
 
Lesorub:

с кем поведешься, от того и наберешься...

отца учить, тока его тупить...


хотите, вход и ТР по Евре за 5 обамок озвучу, бабла хоть срубите ... 

ОООО, Великий, какой мы мелочный))))

Я тебе вечером бесплатно озвучу) 

 
pridurok:

ОООО, Великий, какой мы мелочный))))

Я тебе вечером бесплатно озвучу) 

не мелочный, а справедливый ...

а вечером Вы его ..., ну сами знаете куда...

 
Lesorub:

не мелочный, а справедливый ...

а вечером Вы его ..., ну сами знаете куда...

Сейчас найн, не подаю)

Я ж говорил, линии нарисовали и торгуйте) 

 
Клоуны)
 
tuma_news:
Клоуны)
Тума, ты живой)))
 
pridurok:
Тума, ты живой)))


Приветик! Стренж )

У меня всё хорошо )

Спасибо!)
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