FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 253

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Renat Akhtyamov:

Лучшие предложения от форекс:

продайте фунта, купите луня

)‌


Посмотрим 17 го марта.)
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Да достали уже они на одном месте топтаться... Опять вернулись к цене понедельника

Никак не могут вдарить по человечи - пунктов на 200-500 4-х знака

)‌


Если пользоваться бытовой логикой  по сценарию моей сказки  получается :

м‌едведи сходили в низ ,....... вернули долги быкам  ,.........

логично предположить что теперь очередь подзаработать  быкам  взяв  (микрокредит))) у медведей) 

с‌ледовательно   скорее всего пойдем вверх!

------------------------------------------

по опционом еще нет расчета

 
Alexander Antoshkin:


Если пользоваться бытовой логикой  по сценарию моей сказки  получается :

м‌едведи сходили в низ ,....... вернули долги быкам  ,.........

логично предположить что теперь очередь подзаработать  быкам  взяв  (микрокредит))) у медведей) 

с‌ледовательно   скорее всего пойдем вверх!

------------------------------------------

по опционом еще нет расчета

)

Опцы в динамике тут бери, только учитывай дату экспирации.

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_globex_options.html#optionProductId=60&strikeRange=ATM

Euro FX Option (American)EUR/USD - CME Group
Euro FX Option (American)EUR/USD - CME Group
  • www.cmegroup.com
Find information for Euro FX Option (American)EUR/USD provided by CME Group. View Quotes
 
sterva:

Уже загнали+-1.355 следующий.

Было бы логично и удобно шпиличкой!
 
Renat Akhtyamov:

Лучшие предложения от форекс:

......купите луня

)‌

 
Lesorub:


Зарик хорошо отработал ... 
 

Познакомлюсь с парнем  спортивного телосложения знающим язык MQL или изучающим его. Для совместного изучения языка и других приятных дел)

Только Ростов-на-Дону.

Спасибо)‌

создал тему - удалили. )‌

 
Vadens:

Купили)))
[Удален]  

попозже опишу‌

 
sterva:

Купили)))
да уж...
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