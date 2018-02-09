FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 253
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Лучшие предложения от форекс:
продайте фунта, купите луня
)
Посмотрим 17 го марта.)
Да достали уже они на одном месте топтаться... Опять вернулись к цене понедельника
Никак не могут вдарить по человечи - пунктов на 200-500 4-х знака
)
Если пользоваться бытовой логикой по сценарию моей сказки получается :
медведи сходили в низ ,....... вернули долги быкам ,.........
логично предположить что теперь очередь подзаработать быкам взяв (микрокредит))) у медведей)
следовательно скорее всего пойдем вверх!
------------------------------------------
по опционом еще нет расчета
Если пользоваться бытовой логикой по сценарию моей сказки получается :
медведи сходили в низ ,....... вернули долги быкам ,.........
логично предположить что теперь очередь подзаработать быкам взяв (микрокредит))) у медведей)
следовательно скорее всего пойдем вверх!
------------------------------------------
по опционом еще нет расчета
)
Опцы в динамике тут бери, только учитывай дату экспирации.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_globex_options.html#optionProductId=60&strikeRange=ATM
Уже загнали+-1.355 следующий.
Было бы логично и удобно шпиличкой!
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......купите луня
)
Зарик хорошо отработал ...
Познакомлюсь с парнем спортивного телосложения знающим язык MQL или изучающим его. Для совместного изучения языка и других приятных дел)
Только Ростов-на-Дону.
Спасибо)
создал тему - удалили. )
Купили)))
попозже опишу
Купили)))