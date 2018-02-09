FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 542

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USDCHF

Buy limit 0.9584

ТР 0.9697 ...

 
tuma_news:


Илья...Ну ваще реальный красавчик )

Спасибо!

прям басня Крылова про кукушку и ее другана ...

 
tuma_news:

другое дело... 


 
tuma_news:

Приветик, Ренатик )

Про первую строчку скажу, что я всегда в плюсе(+).

Что касается перехая- об этом рано говорить.Устойчивый(под этим словом имею ввиду какой мы видели рост) тренд вниз  пока не появился.

Но возврат на 1,1870/80 должен быть.

А там повыше есть одно хорошее местечко.Называется 1,1925.

Вот сегодня экспирация, путы сгорят, а вместе с ними и откроется дорога вниз.Но не забываем про 1,1870/80

Спасибо!

Перенесем на завтра, на выступление Йелен.

По прежнему покупать не собираюсь и в 1.1870 не верю

 
tuma_news:

Киви не занимаюсь. Оунли евро/юсд.

Сходить по взрослому- про это я нашему Ренатику и говорю, что с евро/юсд ещё рано солить,так как тренд вниз не заявил о себе.

О чём так же говорил Север11(что может сходить очень далеко вверх).

Очень далеко- тоже понятие относительное и он не уточнил  докуда.

Спасибо!

Да видно, видно.

1.3

План такой был, но чо то не климатит в такое верить

 
tuma_news:

Киви не занимаюсь. Оунли евро/юсд.

Сходить по взрослому- про это я нашему Ренатику и говорю, что с евро/юсд ещё рано солить,так как тренд вниз не заявил о себе.

О чём так же говорил Север11(что может сходить очень далеко вверх).

Очень далеко- тоже понятие относительное и он не уточнил  докуда.

Спасибо!

А зачем уточнять, надо просто сидеть торговать и ждать, когда дозреет "фрукт"

 
tuma_news:

А зачем через 1.04 проскочил?

Ты думаешь что баксу совсем ППЦ чтоли?

Ой, да вряд ли...

 

нефтянка:


 
tuma_news:

Потому что это пивотный уровень.

Спасибо! )

Ох уж эти уровни...

Как я сразу не догадался )

Ладно посмотрим - куда ветер дует.

 

Джанет+Драга+Пятница= хаос.)



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