FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 542
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USDCHF
Buy limit 0.9584
ТР 0.9697 ...
Илья...Ну ваще реальный красавчик )
Спасибо!
прям басня Крылова про кукушку и ее другана ...
другое дело...
Приветик, Ренатик )
Про первую строчку скажу, что я всегда в плюсе(+).
Что касается перехая- об этом рано говорить.Устойчивый(под этим словом имею ввиду какой мы видели рост) тренд вниз пока не появился.
Но возврат на 1,1870/80 должен быть.
А там повыше есть одно хорошее местечко.Называется 1,1925.
Вот сегодня экспирация, путы сгорят, а вместе с ними и откроется дорога вниз.Но не забываем про 1,1870/80
Спасибо!
Перенесем на завтра, на выступление Йелен.
По прежнему покупать не собираюсь и в 1.1870 не верю
Киви не занимаюсь. Оунли евро/юсд.
Сходить по взрослому- про это я нашему Ренатику и говорю, что с евро/юсд ещё рано солить,так как тренд вниз не заявил о себе.
О чём так же говорил Север11(что может сходить очень далеко вверх).
Очень далеко- тоже понятие относительное и он не уточнил докуда.
Спасибо!
Да видно, видно.
1.3
План такой был, но чо то не климатит в такое верить
Киви не занимаюсь. Оунли евро/юсд.
Сходить по взрослому- про это я нашему Ренатику и говорю, что с евро/юсд ещё рано солить,так как тренд вниз не заявил о себе.
О чём так же говорил Север11(что может сходить очень далеко вверх).
Очень далеко- тоже понятие относительное и он не уточнил докуда.
Спасибо!
А зачем уточнять, надо просто сидеть торговать и ждать, когда дозреет "фрукт"
А зачем через 1.04 проскочил?
Ты думаешь что баксу совсем ППЦ чтоли?
Ой, да вряд ли...
нефтянка:
Потому что это пивотный уровень.
Спасибо! )
Ох уж эти уровни...
Как я сразу не догадался )
Ладно посмотрим - куда ветер дует.
Джанет+Драга+Пятница= хаос.)