FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 93

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Renat Akhtyamov:

Ничего не понимаю, почему так:

403 - Forbidden: Access is denied.

You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.

http://webmastermix.ru/domains-and-hostings/267-oshibka-403-forbidden-dostup-zapreshchen.html
Ошибка 403 Forbidden доступ запрещен - причины и решение проблем
Ошибка 403 Forbidden доступ запрещен - причины и решение проблем
  • webmastermix.ru
Ошибка 403 в окне Вашего браузера говорит о том, что на доступ к просматриваемой странице у Вас нет прав. Чаще это клиентская ошибка: сервер запрос принимает, а вот выполнить его отказывается – доступ клиента к этому ресурсу ограничен. Ограничения накладываются администратором сайта, хостинг или всего сервера, поэтому обычный...
 
tuma_news:

Нет, такого вроде не замечал )



Ого, и у тебя тоже началось ? )

То у меня  было, теперь  к тебе пришло.

Мне кажется, что это у тех, кто в +  прогнозит ) Ставят палки, так сказать )

Спасибо!

Давай будем наоборот, просто здесь должны знать об этом

)

 

Никогда не слышал о профсоюзе интернет-трейдеров,а надо бы и геральдика давно придумана. Электорат профсоюзного сообщества звучит не слабо-пролетариат.


Помечтаем,захожу,например,на ветку,после долгого отсутствия и говорю:"Привет,пролетариату!" А в ответ.....Иди ты! Сам такой! 

 
Renat Akhtyamov:

В просаде?

Жди, евро пока мозги не выпарит, вниз не пойдет.

Я тоже продал, правда недавно...

на торговом счете кю?

цак надень, кричи ку ку


 

В покупках фунтожипию. Фунтобакс не плохо выглядит. Думаю,мож тоже купить или 12-30MSK дождаться.

 

 

.......Бывает дождёшься новости,но уже поздно.

 

 
Vadens:

В покупках фунтожипию. Фунтобакс не плохо выглядит. Думаю,мож тоже купить или 12-30MSK дождаться.

 

 


 


фунтик лимитный:


 
Lesorub:


фунтик лимитный:


В настоящий период у меня своп+ в среднесроке нет,поэтому тусуюсь в интрадее. Вышла пара в +,немного наскребла по сусекам и нах......в приятные воспоминания. Предчуствие на фунтотрампе не обмануло-импульс против покупки. Купил недалеко.
 
tuma_news:

хорошо )

спасибо!

Я евро продажи тоже прикрыл, но не покупал пока. Жду  ещё ниже купить.

там селл сетап на часе, ТР 1.0692, ТР 1.0669

все, что будет вверх, то снятие медведостопов ...   

 
tuma_news:

хорошо )

спасибо!

Я евро продажи тоже прикрыл, но не покупал пока. Жду  ещё ниже купить.

Есть у меня большие сомнения, что стоит крыть.

Евра против ветра всю неделю. Когда долги забирать?

Еще вниз пойдем. Сам же рисовал...) 

 
На британце если текущее состояние сохранится до закрытия недели(как сейчас), то будущая неделя показывает(ещё сигнал не сформировался полностью...) продажи:

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