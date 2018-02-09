FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничего не понимаю, почему так:
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Нет, такого вроде не замечал )
Ого, и у тебя тоже началось ? )
То у меня было, теперь к тебе пришло.
Мне кажется, что это у тех, кто в + прогнозит ) Ставят палки, так сказать )
Спасибо!
Давай будем наоборот, просто здесь должны знать об этом
)
Никогда не слышал о профсоюзе интернет-трейдеров,а надо бы и геральдика давно придумана. Электорат профсоюзного сообщества звучит не слабо-пролетариат.
Помечтаем,захожу,например,на ветку,после долгого отсутствия и говорю:"Привет,пролетариату!" А в ответ.....Иди ты! Сам такой!
В просаде?
Жди, евро пока мозги не выпарит, вниз не пойдет.
Я тоже продал, правда недавно...
на торговом счете кю?
цак надень, кричи ку ку
В покупках фунтожипию. Фунтобакс не плохо выглядит. Думаю,мож тоже купить или 12-30MSK дождаться.
.......Бывает дождёшься новости,но уже поздно.
В покупках фунтожипию. Фунтобакс не плохо выглядит. Думаю,мож тоже купить или 12-30MSK дождаться.
фунтик лимитный:
фунтик лимитный:
хорошо )
спасибо!
Я евро продажи тоже прикрыл, но не покупал пока. Жду ещё ниже купить.
там селл сетап на часе, ТР 1.0692, ТР 1.0669
все, что будет вверх, то снятие медведостопов ...
хорошо )
спасибо!
Я евро продажи тоже прикрыл, но не покупал пока. Жду ещё ниже купить.
Есть у меня большие сомнения, что стоит крыть.
Евра против ветра всю неделю. Когда долги забирать?
Еще вниз пойдем. Сам же рисовал...)