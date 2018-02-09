FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 523
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У Севера лихо получается...
В Лайте есть акции, колдуй, не хочу...
По акциям, по любым - продай после 7-кратного взлета первоначальной стоимости и через 5 лет возьми бабули
По другому вроде бы и не бывает.
фиксанул:
Люблю красоту! Экстаз добавляет,что против шерсти.
А на макушке чё,лимит?
Я тоже аудижипию открыл против свопа из принципа "увидел-взял-спрыгнул"......и спрыгиваю уже 5-ю неделю. Только на текущей неделе разворачиваться стал.
Я тоже аудижипию открыл против свопа из принципа "увидел-взял-спрыгнул"......и спрыгиваю уже 5-ю неделю. Только на текущей неделе разворачиваться стал.
сигналы - цивил...
теперь по индексам ауди и ены:
седня новости вечером, а на баксе есть такая фишка:
Переставший верить в восстановление цен на нефть трейдер закрыл свой фонд
Глава хедж-фонда Astenbeсk Capital Энди Холл объявил о его закрытии. Причиной стали значительные финансовые потери в первой половине года
ОНИ ТОЖЕ ОШИБАЮТСЯ.
Переставший верить в восстановление цен на нефть трейдер закрыл свой фонд
Глава хедж-фонда Astenbeсk Capital Энди Холл объявил о его закрытии. Причиной стали значительные финансовые потери в первой половине года
ОНИ ТОЖЕ ОШИБАЮТСЯ.
хотел ответить - пост рубит местная цензура, хотя и без мата и оскорблений.. Короче промолчу. Не дают слово молвить - не дают проговориться короче говоря. Иначе форексу ппц настанет.
Приветик Ренатик )
Внимательно почитаю на почте.
Жду.
Спасибо!
полетит в тар - тарары...
Прикидывал на твоих игрушках...
Евро\долл до 0,8-0,9 и 1,0230 получается.
Но по опционам колы появляются до 1,20 и выше.То есть тренд как бы вверх продолжится.
Спасибо!
Приветик Ренатик )
Внимательно почитаю на почте.
Жду.
Спасибо!
Приветик, приветик!
ничо тама не будет. Уж извини, если чо...
По евре дали шпильку, хоть и маленькую. Надеюсь не пробьют пару лет...