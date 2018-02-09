FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 523

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Lesorub:

У Севера лихо получается...

В Лайте есть акции, колдуй, не хочу...

По акциям, по любым - продай после 7-кратного взлета первоначальной стоимости и через 5 лет возьми бабули

По другому вроде бы и не бывает.

 
Lesorub:

фиксанул:

Люблю красоту! Экстаз добавляет,что против шерсти.

А на макушке чё,лимит? 

Я тоже аудижипию открыл против свопа из принципа "увидел-взял-спрыгнул"......и спрыгиваю уже 5-ю неделю. Только на текущей неделе разворачиваться стал.

 
Vadens:

Я тоже аудижипию открыл против свопа из принципа "увидел-взял-спрыгнул"......и спрыгиваю уже 5-ю неделю. Только на текущей неделе разворачиваться стал.

сигналы - цивил...



 

теперь по индексам ауди и ены:


 

седня новости вечером, а на баксе есть такая фишка:


 

Переставший верить в восстановление цен на нефть трейдер закрыл свой фонд
Глава хедж-фонда Astenbeсk Capital Энди Холл объявил о его закрытии. Причиной стали значительные финансовые потери в первой половине года

 ОНИ ТОЖЕ ОШИБАЮТСЯ.

Переставший верить в восстановление цен на нефть трейдер закрыл свой фонд
Переставший верить в восстановление цен на нефть трейдер закрыл свой фонд
  • www.rbc.ru
Глава хедж-фонда Astenbeсk Capital Энди Холл объявил о его закрытии. Причиной стали значительные финансовые потери в первой половине года
 
sterva:

Переставший верить в восстановление цен на нефть трейдер закрыл свой фонд
Глава хедж-фонда Astenbeсk Capital Энди Холл объявил о его закрытии. Причиной стали значительные финансовые потери в первой половине года

 ОНИ ТОЖЕ ОШИБАЮТСЯ.

Он не верил в палки...
 
Renat Akhtyamov:
хотел ответить - пост рубит местная цензура, хотя и без мата и оскорблений.. Короче промолчу. Не дают слово молвить - не дают проговориться короче говоря. Иначе форексу ппц настанет.

Приветик Ренатик )

Внимательно почитаю на почте.

Жду.

Спасибо!

 
Lesorub:

полетит в тар - тарары...


Прикидывал на твоих игрушках...

Евро\долл  до 0,8-0,9 и 1,0230 получается.

Но по опционам колы появляются до 1,20 и выше.То есть  тренд как бы вверх продолжится.

Спасибо!

 
tuma_news:

Приветик Ренатик )

Внимательно почитаю на почте.

Жду.

Спасибо!


Приветик, приветик!

ничо тама не будет. Уж извини, если чо...

По евре дали шпильку, хоть и маленькую. Надеюсь не пробьют пару лет...

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