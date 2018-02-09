FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 198

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Speculator:

Разочти все, что еще ждет своего проявления. Будущие Цвета и Час 
каждого теперь доступны. Открытые для всех, могут быть увидены 
только Мудрым.
Истина всегда где-то рядом... но почему-то видна только умудренным тяжким опытом глубокого погружения в бездну познания...))
 
Speculator:
И закапывается 
Сундук мертвеца... или талант???
 
Сергей Криушин:
Истина всегда где-то рядом... но почему-то видна только умудренным тяжким опытом познания

Когда Жизни встречаются после Творений, умудренные опытом уже проделанного Пути, тогда в Фиолетовых облаках возникает матово-белое Дитя,которое будет блистать и затмит собой родителей.

 
Сергей Криушин:
Сундук мертвеца... или талант???
На форексе можно научить торговать любого! Талант не обязателен.
 
Speculator:

Когда Жизни встречаются после Творений, умудренные опытом уже проделанного Пути, тогда в Фиолетовых облаках возникает матово-белое Дитя,которое будет блистать и затмит собой родителей.

Воистину воскресе... да святится имя его...Аминь...молчу мочу...)))
 
Speculator:
На форексе можно научить торговать любого! Талант не обязателен.
Не скажи - в любом деле нужен свой особый взгляд на казалось бы простые вещи или загогулины...попробуй-ка в них увидеть будущий ход мысли - Его мысли
 
Сергей Криушин:
Воистину воскресе... да сятится имя его...Аминь...молчу мочу...)))

Жизнь достигает своего Предела, Последнее Касание. Действие предыдущей Причины закончено на данном Плане. Теперь будет править новая.

 

 
Сергей Криушин:
Не скажи - в любом деле нужен свой особый взгляд на казалось бы простые вещи или загогулины...попробуй-ка в них увидеть будущий ход мысли - Его мысли
Все хотя чтоб торговал советник!
 
Speculator:

Жизнь достигает своего Предела, Последнее Касание. Действие предыдущей Причины закончено на данном Плане. Теперь будет править новая.

 

Нет предела беспредельному - как нет причины у причины, все было и всё снова будет...))
 
Speculator:
Все хотя чтоб торговал советник!
Советник мертв - потому и сливает - если не оживлять регулярно подправляя...
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