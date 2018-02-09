FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 198
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И закапывается
Истина всегда где-то рядом... но почему-то видна только умудренным тяжким опытом познания
Когда Жизни встречаются после Творений, умудренные опытом уже проделанного Пути, тогда в Фиолетовых облаках возникает матово-белое Дитя,которое будет блистать и затмит собой родителей.
Сундук мертвеца... или талант???
Когда Жизни встречаются после Творений, умудренные опытом уже проделанного Пути, тогда в Фиолетовых облаках возникает матово-белое Дитя,которое будет блистать и затмит собой родителей.
На форексе можно научить торговать любого! Талант не обязателен.
Воистину воскресе... да сятится имя его...Аминь...молчу мочу...)))
Жизнь достигает своего Предела, Последнее Касание. Действие предыдущей Причины закончено на данном Плане. Теперь будет править новая.
Не скажи - в любом деле нужен свой особый взгляд на казалось бы простые вещи или загогулины...попробуй-ка в них увидеть будущий ход мысли - Его мысли
Жизнь достигает своего Предела, Последнее Касание. Действие предыдущей Причины закончено на данном Плане. Теперь будет править новая.
Все хотя чтоб торговал советник!