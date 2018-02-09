FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 454

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Вот Евра:


 
Lesorub:

Вот Евра:

спред какой, всё норм?
 
Renat Akhtyamov:
спред какой, всё норм?
2 пункта, все в норме...
 
Lesorub:
2 пункта, все в норме...

у меня 0,7 )
 
danminin:

у меня 0,7 )
я литровую покупаю...
 
Lesorub:
я литровую покупаю...
а я чо, 3-х?
 
tuma_news:
Сессия закрылась на выходные.

Тума, ты прогноз просил, а чо пост стёр?

Вот мой, только я повторюсь:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Renat Akhtyamov, 2017.06.02 22:36

Тума, шпильки пока нет, прыгнули дальше по тренду и абзац... Так что - чо ты там набирать хошь - продажи чтоли?

7-го.06.17 продам под вечер и будь здоров

Такие мысли на перспективу у мну...


Обоснование (процентная ставка не изменится, возможно):


 

легла наконец то.......


 
Renat Akhtyamov:

легла наконец то.......


на какой конец легла ???   и кто??? 
 
взялись за свое старое доброе накопление и распределение.
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