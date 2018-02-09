FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 454
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот Евра:
Вот Евра:
спред какой, всё норм?
2 пункта, все в норме...
у меня 0,7 )
у меня 0,7 )
я литровую покупаю...
Сессия закрылась на выходные.
Тума, ты прогноз просил, а чо пост стёр?
Вот мой, только я повторюсь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.06.02 22:36
Тума, шпильки пока нет, прыгнули дальше по тренду и абзац... Так что - чо ты там набирать хошь - продажи чтоли?
7-го.06.17 продам под вечер и будь здоров
Такие мысли на перспективу у мну...
Обоснование (процентная ставка не изменится, возможно):
легла наконец то.......
легла наконец то.......