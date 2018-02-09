FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 470
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Взяла сегодня топор......
Что думаете?
Я купил 1.3233 ...
Хочется спать...
Рукоблудил полночи...
Спасибо!)
Рукоблудством сильно не увлекайся,оторвёшь ещё.........депо от счёта и останутся только нули висеть.
Я купил 1.3233 ...
+)))) Как говорил тракторист попугай Кеша: - после такого дождя - жди хороший оттел...А Stervu жалко, хоть она и большая стерва - топор взяла, доигралась бедняжка...да и кто так играет...трясущимися руками и с неверием в свои силы - отыграть любую просадку в 10 - 30%... прям сердце кровью обливается...как так можно играть...
а Вы хакер???
Не понятный вопрос на засыпку...нет я не хакер, сейчас опасно быть хакером...(((
Не понятный вопрос на засыпку...нет я не хакер, сейчас опасно быть хакером...(((
людей судите, словно их комп стал вашим...
Не я не сужу и по чужим карманам не шарю... это просто видно по тому как она пишет, как она переживает - не верит в свои силы и способности, ну раз человек уже на этом форуме значит у него все есть... в смысле, и память и логика и т.п. и т. д...надо рисковать тянуть лямку, отжимать до конца или хотя бы наполовину - раз уж начала.. ошибаться и учиться на ошибках...
цели Луня:
+)))) Как говорил тракторист попугай Кеша: - после такого дождя - жди хороший оттел...А Stervu жалко, хоть она и большая стерва - топор взяла, доигралась бедняжка...да и кто так играет...трясущимися руками и с неверием в свои силы - отыграть любую просадку в 10 - 30%... прям сердце кровью обливается...как так можно играть... наверно много умных книжек про Форекс прочитала...)))
Вот оно как.)
Так Вы протяните руку помощи. Вход покажите правильный (только не то, что обычно на -2 пип....пип...) что-нибудь на 200-500.
Если не ваше, то сову (трендовую) или индюка для дневки.
Если и на это сил нет, то клип кинте, а то у меня времени нет, на периодике сижу.