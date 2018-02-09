FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 364
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так чего ты в пятницу то углядел? я пока на стуле
ВВП по трем основным валютам
и херли? )))
и херли? )))
Ну что народ, что решили, пока в продажах посидим не особо надеясь, авось что выгорит? Могучий вот рубль продал говорит. А в тяпницу снос стопов как водится.
ты откуда вообще? я без стопов - надо знать. со стопами - эт ты сам... и на котлету тож
а сбивать будет нече - Путя "надавить" решил - а это тебе не Орешкин.. у него орешки покрепче
ты откуда вообще? я без стопов - надо знать. со стопами - эт ты сам... и на котлету тож
а сбивать будет нече - Путя "надавить" решил - я это тебе не Орешкин.. у него орешки покрепче
Дык я не про тебя, не все же без стопов. Я лучше лишний раз выйду по безубытку чем плакать потом по депозиту. На котлету и со стопами тож набегает.
Дык я не про тебя, не все же без стопов. Я лучше лишний раз выйду по безубытку чем плакать потом по депозиту. На котлету и со стопами тож набегает.
без стопов и без котлет не набегает. сто из ста. я тут тебе не в игрушки играю
без стопов и без котлет не набегает. сто из ста. я тут тебе не в игрушки играю
А-а-а-а я вообще нифига тебя не понимаю, так ты со стопами или без?
неважно ))