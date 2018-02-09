FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 364

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mmmoguschiy-new:

так чего ты в пятницу то углядел? я пока на стуле
ВВП по трем основным валютам
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
ВВП по трем основным валютам

и херли? )))
 
mmmoguschiy-new:

и херли? )))
посмотрим в пятницу
[Удален]  
Ну что народ, что решили, пока в продажах посидим не особо надеясь, авось что выгорит? Могучий вот рубль продал говорит. А в тяпницу снос стопов как водится.
[Удален]  
Vadim Baklanov:
Ну что народ, что решили, пока в продажах посидим не особо надеясь, авось что выгорит? Могучий вот рубль продал говорит. А в тяпницу снос стопов как водится.

ты откуда вообще? я без стопов - надо знать. со стопами - эт ты сам... и на котлету тож

а сбивать будет нече - Путя "надавить" решил - а это тебе не Орешкин.. у него орешки покрепче
[Удален]  
mmmoguschiy-new:

ты откуда вообще? я без стопов - надо знать. со стопами - эт ты сам... и на котлету тож

а сбивать будет нече - Путя "надавить" решил - я это тебе не Орешкин.. у него орешки покрепче
Дык я не про тебя, не все же без стопов. Я лучше лишний раз выйду по безубытку чем плакать потом по депозиту. На котлету и со стопами тож набегает.
 
Vadim Baklanov:
Дык я не про тебя, не все же без стопов. Я лучше лишний раз выйду по безубытку чем плакать потом по депозиту. На котлету и со стопами тож набегает.
[Удален]  
Vadim Baklanov:
Дык я не про тебя, не все же без стопов. Я лучше лишний раз выйду по безубытку чем плакать потом по депозиту. На котлету и со стопами тож набегает.

без стопов и без котлет не набегает. сто из ста. я тут тебе не в игрушки играю 
[Удален]  
mmmoguschiy-new:

без стопов и без котлет не набегает. сто из ста. я тут тебе не в игрушки играю 
А-а-а-а я вообще нифига тебя не понимаю, так ты со стопами или без?
[Удален]  
Vadim Baklanov:
А-а-а-а я вообще нифига тебя не понимаю, так ты со стопами или без?

неважно ))
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