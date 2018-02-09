FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 78

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Uladzimir Izerski:

Вы наверно настолько адаптировались в этой ветке ......... покуда не наведете здесь порядок.

........

А чё в ней адаптироваться-мы эту хату построили давным-давно,тут и живём. Вошедший,а какой порядок ты хотел бы навести в этой хате....сколько помню,тут всегда был творческий беспорядок. По этой причине эта веточка долгоживущая. 

Я по натуре скиталец и бываю в других берлогах,в этой,например,тамошний модератор,как и ты,любитель наводить особый порядкок-в итоге с субботы ещё ни одного поста.

 
Lesorub:

да ладно...


Могу только вниз,вверх своп большой. Хорошо,когда хорошо,а вдруг засосёт надолго.

 
Lesorub:

да уж...

вон и на 58 долг повесили:


Ниже 58 не должон пойти ,тянут за уши ,подлецы )

Центробанк  опять воду мутит по тихому ,информацию в прессу вбрасывают ,скупать будут ,скупают ли ,хз

 
Vadens:

Могу только вниз,вверх своп большой. Хорошо,когда хорошо,а вдруг засосёт надолго.

[Удален]  
tuma_news:

пардоньте)

Евро на вскидку 1,0727 )

Спасибо!

Еееее а это как пердонить ?)
 
Lesorub:
По рельсе обычно срабатывают ближайшие цели, цели направления путов, направления тренда или больших обьемов?
 
sterva:
По рельсе обычно срабатывают ближайшие цели, цели направления путов, направления тренда или больших обьемов?

автор пишет о ближайших на дневном графике...

другие считает долговыми уровнями, которые цена посетит 99%...


вот, на пару дней работа:

а на D1 есть старший сигнал в селл !!!

 
tuma_news:


Так,как ты только Евру насилуешь,попробуй познакомиться с пареньком в горах-по моим наблюдениям он на биржевом анализе даёт довольно точный "ближний" прогноз,что мне нравится,т.к. биржевики частенько грешат большими допусками-выложат сетку опционных уровней по 200-400пп между уровнями и рассуждают. Ближайший пример-в субботу,когда я жалко ванговал отбой вверх от третьего касания,он с этого касания/наторговки нарисовал вниз-результат,как минимум по направлению,виден не вооружённым взглядом.

 
Lesorub:

автор пишет о ближайших на дневном графике...

другие считает долговыми уровнями, которые цена посетит 99%...


вот, на пару дней работа:


Спасибо.)

Евру пока предпочитаю вниз, даже внутри дня (остался осадок после неудачного бая с 1.08) 

 

Растим лося по евродоллару

https://www.mql5.com/ru/charts/6504003/eurusd-h1-fbs-inc 

График EURUSD, H1, 2017.01.31 07:13 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, H1, 2017.01.31 07:13 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: H1. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.01.31 07:13 UTC.
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