FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 78
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Вы наверно настолько адаптировались в этой ветке ......... покуда не наведете здесь порядок.
........
А чё в ней адаптироваться-мы эту хату построили давным-давно,тут и живём. Вошедший,а какой порядок ты хотел бы навести в этой хате....сколько помню,тут всегда был творческий беспорядок. По этой причине эта веточка долгоживущая.
Я по натуре скиталец и бываю в других берлогах,в этой,например,тамошний модератор,как и ты,любитель наводить особый порядкок-в итоге с субботы ещё ни одного поста.
да ладно...
Могу только вниз,вверх своп большой. Хорошо,когда хорошо,а вдруг засосёт надолго.
да уж...
вон и на 58 долг повесили:
Ниже 58 не должон пойти ,тянут за уши ,подлецы )
Центробанк опять воду мутит по тихому ,информацию в прессу вбрасывают ,скупать будут ,скупают ли ,хз
Могу только вниз,вверх своп большой. Хорошо,когда хорошо,а вдруг засосёт надолго.
пардоньте)
Евро на вскидку 1,0727 )
Спасибо!
По рельсе обычно срабатывают ближайшие цели, цели направления путов, направления тренда или больших обьемов?
автор пишет о ближайших на дневном графике...
другие считает долговыми уровнями, которые цена посетит 99%...
вот, на пару дней работа:
а на D1 есть старший сигнал в селл !!!
Так,как ты только Евру насилуешь,попробуй познакомиться с пареньком в горах-по моим наблюдениям он на биржевом анализе даёт довольно точный "ближний" прогноз,что мне нравится,т.к. биржевики частенько грешат большими допусками-выложат сетку опционных уровней по 200-400пп между уровнями и рассуждают. Ближайший пример-в субботу,когда я жалко ванговал отбой вверх от третьего касания,он с этого касания/наторговки нарисовал вниз-результат,как минимум по направлению,виден не вооружённым взглядом.
автор пишет о ближайших на дневном графике...
другие считает долговыми уровнями, которые цена посетит 99%...
вот, на пару дней работа:
Спасибо.)
Евру пока предпочитаю вниз, даже внутри дня (остался осадок после неудачного бая с 1.08)
Растим лося по евродоллару
https://www.mql5.com/ru/charts/6504003/eurusd-h1-fbs-inc