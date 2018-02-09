FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 250
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Хочу одно по покупанам и продавцам сказать, цена идёт туда где больше... но не меньше.
Не верите проверьте. Это давно проверили.
Переломы происходят по другому...
на NZDUSD сейчас больше или меньше?
Я во первых сейчас не у терминала, во вторых эти данные не смотрю, в третьих уже под градусом...
поздравляю супругу.
А по евро, там всё просто все на торговки прошли, уровни подтвердили: остались цели, а долги потом...
Поэтому гадать не фиг. Гадаем и подразумеваем тогда, когда ещё этого нет.
Ушёл к столу.
Хочу одно по покупанам и продавцам сказать, цена идёт туда где больше... но не меньше.
Не верите проверьте. Это давно проверили.
Переломы происходят по другому...
В курсе
как бэ
а картинко показал, чтобы поняли, что покупать фунта - это харакири
этот метод тоже не использую как основной
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Как думаешь, ЕЦБ сделает завтра процентную ставку отрицательной?
поздравляю супругу.
Ушёл к столу.
Дело святое!!!
Стол - наше все
А в третьих - хрен с ним, я так спросил...
EURUSD тенденция к росту есть.
Хотяб взять 50-100 п (4-х знак)
EURUSD тенденция к росту есть.
Хотяб взять 50-100 п (4-х знак)
Незнамы...... судя по опционному уровню, расчеты не существенно отличаются от вчерашнего ... харам в красную зону))
сам сижу в просадке
Audjpy целит в поддержку 84.00, а дальше на север.
от 1,0520 до 1,0570 должен быть откат c плавным снижением до 1.0510-1.0480/70
от 1,0520 до 1,0570 должен быть откат c плавным снижением до 1.0510-1.0480/70
1.0520 - есть такой уровень ( по сценарию моей сказки там быкам вернули долги "2") в прошлом https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page245
насчет плавного снижения не уверен