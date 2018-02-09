FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 250

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Sergey Novokhatskiy:

Хочу одно  по покупанам и продавцам сказать, цена идёт туда где больше... но не меньше.

Не верите проверьте. Это давно проверили.

Переломы происходят по другому...


на NZDUSD сейчас больше или меньше?
 
Lesorub:
на NZDUSD сейчас больше или меньше?

Я во первых сейчас не у терминала, во вторых эти данные не смотрю, в третьих уже под градусом...

поздравляю супругу.

А по евро, там всё просто все на торговки прошли, уровни подтвердили: остались цели, а долги потом...

Поэтому гадать не фиг. Гадаем и подразумеваем тогда, когда ещё этого нет‌.

Ушёл к столу.‌

 
 
Sergey Novokhatskiy:

Хочу одно  по покупанам и продавцам сказать, цена идёт туда где больше... но не меньше.

Не верите проверьте. Это давно проверили.

Переломы происходят по другому...‌

В курсе

как бэ

а картинко показал, чтобы поняли, что покупать фунта - это харакири

этот метод тоже не использую как основной

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Как думаешь, ЕЦБ сделает завтра процентную ставку отрицательной?

 
Sergey Novokhatskiy:


поздравляю супругу.


Ушёл к столу.‌

Дело святое!!!

Стол - наше все

А в третьих - хрен с ним, я так спросил...‌

 

EURUSD  тенденция к росту есть.

Х‌отяб  взять 50-100 п (4-х знак)

[Удален]  
Alexander Ivanov:

EURUSD  тенденция к росту есть.

Х‌отяб  взять 50-100 п (4-х знак)

Незнамы...... судя по опционному  уровню,  расчеты  не существенно отличаются от вчерашнего ... харам в  красную зону))

сам сижу в просадке

 

A‌‌‌‌‌‌‌u‌djpy  целит в поддержку 84.00, а дальше на север.

 

от 1,0520 до 1,0570 должен быть откат c плавным снижением до 1.0510-1.0480/70

[Удален]  
tuma_news:

от 1,0520 до 1,0570 должен быть откат c плавным снижением до 1.0510-1.0480/70

1.0520 - есть такой уровень ( по сценарию моей сказки там быкам вернули долги "2")  в прошлом  https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page245

 насчет плавного снижения не уверен 

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