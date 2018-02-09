FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 210
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а куда без них???
конечно, есть просада на счете...
не всегда цена ходит по моему хотению, почему, не знаю...
Бегаешь много.
Больше движений=меньше денег.
Бегаешь много.
Больше движений=меньше денег.
это не я бегаю - цена бегает...
вчера нарисовал торговый диапазон, профит получен, че не так?
это не я бегаю - цена бегает...
вчера нарисовал торговый диапазон, профит получен, че не так?
Да видел я как тут один вчера "профит получал".
Хорош муйней заниматься.
Да видел я как тут один вчера "профит получал".
Хорош муйней заниматься.
это было вчера...
во сколько ДБ по Москве выходят?
Бегаешь много.
Больше движений=меньше денег.
Евру смотри где купить ниже 1,0560 )
Спасибо )
1,0570 уже можно брать)
Спасибо! )
Ох и бестолочи.
Евра забрала пут на 1.0600, второй пут на 1.0550, третий на 1.0500 (по ДБ от 17.02)
Что это значит? Откупают Евру, путами прикрывают сделки? Т.е. Евра - бай???
уровни по Евро на седня: