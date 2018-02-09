FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 210

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Lesorub:

а куда без них???

конечно, есть просада на счете...

не всегда цена ходит по моему хотению, почему, не знаю...

Бегаешь много.

Больше движений=меньше денег. 

 
pridurok:

Бегаешь много.

Больше движений=меньше денег. 

это не я бегаю - цена бегает...

вчера нарисовал торговый диапазон, профит получен, че не так?

 
Lesorub:

это не я бегаю - цена бегает...

вчера нарисовал торговый диапазон, профит получен, че не так?

Да видел я как тут один вчера "профит получал".

Хорош муйней заниматься. 

 
Lesorub:


   
 
pridurok:

Да видел я как тут один вчера "профит получал".

Хорош муйней заниматься. 

это было вчера...


во сколько ДБ по Москве выходят?

 
pridurok:

Бегаешь много.

Больше движений=меньше денег. 

Больше движений=больше  денег )

Евру смотри где  купить ниже 1,0560 )

Спасибо )
 
Хотя, можно и сейчас начинать по рынку)

1,0570 уже можно  брать)

Спасибо! )
 
pridurok:
Ох и бестолочи.
Купи Евро  и будь спокоен)
 
pridurok:

Евра забрала пут на 1.0600, второй пут на 1.0550, третий на 1.0500  (по ДБ от 17.02)

Что это значит? Откупают Евру, путами прикрывают сделки? Т.е. Евра  - бай???

уровни по Евро на седня:


 
Ох и полудурки))))
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