FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 87
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Рано, Ренат ! Рано !
1,0830
И куплено тоже, тока ниже чем закрытые ордера на моём скрине выше
Стратегия и пипсует плюсом. Ржака полная, короче
)
а потом паритет - дно проломаем. там вон уже и коммерсы подтянулись с мяском
самое оно
Сколько ни бьётся старик - всё как о стену горох. С интрадеем не вышло - думал хоть в долгосрачниках повезет - не повезло
Щас, Раша купит евро и продажи пофиксятся, "по лучшей цене"
)
последний индюк где можно увидеть или скачать?
на моей книге, как и предпоследний
Чо на старого нагоняешь, скоро и его час настанет, а может быть и уже:
Чо на старого нагоняешь, скоро и его час настанет, а может быть и уже:
да кнеш
ну и я о том же.
депо же не резиновое. Льють и льють....
ну и я о том же.
депо же не резиновое. Льють и льють....
http://www.fxeuroclub.ru/showmnews.php?id=483130#.WJLv9XWLT0q