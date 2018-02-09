FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 87

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tuma_news:

Рано,  Ренат ! Рано !

1,0830

И куплено тоже, тока ниже чем закрытые ордера на моём скрине выше

Стратегия и пипсует плюсом. Ржака полная, короче

)

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ща ща... еще немного и к 03 потащат 



а потом паритет - дно проломаем. там вон уже и коммерсы подтянулись с мяском 

 


самое оно
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Сколько ни бьётся старик - всё как о стену горох. С интрадеем не вышло - думал хоть в долгосрачниках повезет - не повезло 
 
mmmoguschiy-new:
Сколько ни бьётся старик - всё как о стену горох. С интрадеем не вышло - думал хоть в долгосрачниках повезет - не повезло 

Щас, Раша купит евро и продажи пофиксятся, "по лучшей цене"

)

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mmmoguschiy-new:

последний индюк где можно увидеть или скачать?
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Movlat Baghiyev:
последний индюк где можно увидеть или скачать?
на моей книге, как и предпоследний
 
mmmoguschiy-new:
на моей книге, как и предпоследний

Чо на старого нагоняешь, скоро и его час настанет, а может быть и уже:


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Renat Akhtyamov:

Чо на старого нагоняешь, скоро и его час настанет, а может быть и уже:


да кнеш

 
mmmoguschiy-new:
да кнеш

ну и я о том же.

депо же не резиновое. Льють и льють....

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Renat Akhtyamov:

ну и я о том же.

депо же не резиновое. Льють и льють....

а тут и Трамп в помощь

http://www.fxeuroclub.ru/showmnews.php?id=483130#.WJLv9XWLT0q
Доллар США: отказ о политики сильного доллара, - Rabobank
Доллар США: отказ о политики сильного доллара, - Rabobank
  • www.fxeuroclub.ru
Доллар США: отказ о политики сильного доллара, - Rabobank Джейн Фоли, валютный аналитик из Rabobank, отмечает что многолетняя политика сильного доллара казначейства США возможно была помещена под сукно в последние годы, но администрация Трампа делает всё более очевидной, что она рассматривается как устаревшая: «Политика сильного доллара США...
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