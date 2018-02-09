FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 219

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Lesorub:

про черточки не хочешь, тогда расскажи, что с уровнями колл делать?

три верхних страйка с максимальным OI, как их курить?

Так я тебе рассказывал что делать, на эту мазню можешь вообще не смотреть)
 
pridurok:
Так я тебе рассказывал что делать, на эту мазню можешь вообще не смотреть)

я задал вопрос конкретный...

что делать с тремя страйками колл, где максимальный открытый интерес???

 
Lesorub:

я задал вопрос конкретный...

что делать с тремя страйками колл, где максимальный открытый интерес???

Так ты спроси у тех кто тебе это дал. Квикстрайк СМЕ груп, от меня ты чего хошь)
 
pridurok:
Так ты спроси у тех кто тебе это дал. Квикстрайк СМЕ груп, от меня ты чего хошь)
спрашиваю  в третий и последний раз, что делать: покупать на этих страйках, продавать на этих страйках, выставлять ТР от покупок с уровней пут???
 

Ухожу в покупки.

Всем пока.))) 

 
Lesorub:
спрашиваю  в третий и последний раз, что делать: покупать на этих страйках, продавать на этих страйках, выставлять ТР от покупок с уровней пут???

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page202#comment_4109170

 https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page203#comment_4109259

 https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page203#comment_4109285

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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Lesorub:
вопрос исчерпан, Придурок...
Я понимаю что ты хотел просто посмотреть и бежать сделки открывать, а головой поработать?
 
pridurok:

Спешишь милай, так не будет)

 

волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь 

Ага еще когда глобусом в дырку унитаза,не сували братан в очко, служил или отмазался? ггы)) лол:)

Ок посмотрим и твой прогнозо )

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