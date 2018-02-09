FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 219
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
про черточки не хочешь, тогда расскажи, что с уровнями колл делать?
три верхних страйка с максимальным OI, как их курить?
Так я тебе рассказывал что делать, на эту мазню можешь вообще не смотреть)
я задал вопрос конкретный...
что делать с тремя страйками колл, где максимальный открытый интерес???
я задал вопрос конкретный...
что делать с тремя страйками колл, где максимальный открытый интерес???
Так ты спроси у тех кто тебе это дал. Квикстрайк СМЕ груп, от меня ты чего хошь)
Ухожу в покупки.
Всем пока.)))
спрашиваю в третий и последний раз, что делать: покупать на этих страйках, продавать на этих страйках, выставлять ТР от покупок с уровней пут???
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page202#comment_4109170
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page203#comment_4109259
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page203#comment_4109285
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page202#comment_4109170
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page203#comment_4109259
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page203#comment_4109285
вопрос исчерпан, Придурок...
Спешишь милай, так не будет)
волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь
Ага еще когда глобусом в дырку унитаза,не сували братан в очко, служил или отмазался? ггы)) лол:)
Ок посмотрим и твой прогнозо )
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
pridurok, 2017.02.22 10:24
Спешишь милай, так не будет)
волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь