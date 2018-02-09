FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 583
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моя попытка №2 :
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page580
фунтик по плану...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page580
фунтик по плану...
Фунт покупаю до 1.3200,шаг с каждым проходом более 40п вниз от мин экстремума идёт покупка, а замки отрицательные с шагом 80 пока держу. Первая цель 1.3570-1.3610, а далее проход выше образовавшегося экстремума. На данный момент тренд на селл пилообразный с большими проходами вниз, но мало импульсный говорит о том,что падение будет ограничено если только не будет длительного селл импульса, который приведёт с начало к коррекции, а потом к развороту опорных точек. На данный момент опорные точки старшего порядка все показывают бай, так что накопление на бай и закрытие 50/50 отрицательных объёмов на селл в районе 1.3440(текущий).
Фунт покупаю до 1.3200,шаг с каждым проходом более 40п вниз от мин экстремума идёт покупка, а замки отрицательные с шагом 80 пока держу. Первая цель 1.3570-1.3610, а далее проход выше образовавшегося экстремума. На данный момент тренд на селл пилообразный с большими проходами вниз, но мало импульсный говорит о том,что падение будет ограничено если только не будет длительного селл импульса, который приведёт с начало к коррекции, а потом к развороту опорных точек. На данный момент опорные точки старшего порядка все показывают бай, так что накопление на бай и закрытие 50/50 отрицательных объёмов на селл в районе 1.3440(текущий).
Если интересует Ена, то 114.48 и 115.49 Sell limit ...
ТР 111.09
дарю за ненадобностью...
дарю за ненадобностью...
Спасибо, добрый человек.
Продавайте Чифа от 0.9806, ТР 0.9587 ...
Продавайте Чифа от 0.9806, ТР 0.9587 ...
Хотя мысль неплохая, сначала купить, зарезать лося на откате, потом продать. И вырастить второго. Норм идея!
Нет там продаж
Хотя мысль неплохая, сначала купить, зарезать лося на откате, потом продать. И вырастить второго. Норм идея!
Мне ваще фиолетово...