FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 583

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моя попытка №2 :



                                                                                      

 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page580


фунтик по плану...    


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.09.19
  • www.mql5.com
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Lesorub:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page580


фунтик по плану...    


Фунт покупаю до 1.3200,шаг с каждым проходом более 40п вниз от мин экстремума идёт покупка,  а замки отрицательные  с шагом 80 пока держу. Первая цель 1.3570-1.3610, а далее проход выше образовавшегося экстремума. На данный момент тренд на селл пилообразный с большими проходами вниз, но  мало импульсный говорит о том,что падение будет ограничено если только не будет длительного селл импульса, который приведёт с начало к коррекции, а потом к развороту опорных точек.  На данный момент опорные точки старшего порядка все показывают бай, так что  накопление на бай и закрытие 50/50 отрицательных объёмов на селл в районе 1.3440(текущий).

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2017-09-27_122718.png  18 kb
 
Rustam Galkeev:

Фунт покупаю до 1.3200,шаг с каждым проходом более 40п вниз от мин экстремума идёт покупка,  а замки отрицательные  с шагом 80 пока держу. Первая цель 1.3570-1.3610, а далее проход выше образовавшегося экстремума. На данный момент тренд на селл пилообразный с большими проходами вниз, но  мало импульсный говорит о том,что падение будет ограничено если только не будет длительного селл импульса, который приведёт с начало к коррекции, а потом к развороту опорных точек.  На данный момент опорные точки старшего порядка все показывают бай, так что  накопление на бай и закрытие 50/50 отрицательных объёмов на селл в районе 1.3440(текущий).

Если интересует Ена, то 114.48 и 115.49 Sell limit ...    

                                               ТР 111.09

 
Так лося не вырастить...
 


     дарю за ненадобностью...

 
Lesorub:


     дарю за ненадобностью...

Спасибо, добрый человек.
 
Mickey Moose:
Спасибо, добрый человек.

                   


Продавайте Чифа от 0.9806, ТР 0.9587 ...

 
Lesorub:

                   


Продавайте Чифа от 0.9806, ТР 0.9587 ...

Нет там продаж
Хотя мысль неплохая, сначала купить, зарезать лося на откате, потом продать. И вырастить второго. Норм идея!
 
Mickey Moose:
Нет там продаж
Хотя мысль неплохая, сначала купить, зарезать лося на откате, потом продать. И вырастить второго. Норм идея!

Мне ваще фиолетово...     

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