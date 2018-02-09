FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 636
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обычно на рельсах так и бывает. Загон в противоход и движение к ТР.
Импульс с открытия янок?
Импульс с открытия янок?
Ром с колой и на отдых. Всем приятных выходных!!!
Vadens, так называемый "прогноз" и есть попытка предсказать будущее, что невозможно, поэтому делать этого не надо, почему объяснил.
Не уважаемый,это игра слов. Ты открываешь ордер в какую-то сторону и ты перед принятием торгового решения проделал какую-то работу по изучению чужого мнения,провёл собственный анализ,изучил тематическую инфу,т.е. ты пытаешься предвидеть/предсказать/прогнозировать будущее движение цены и открыться в правильном направлении.
Если ты используешь сверхестественные возможности в выборе направления сделки,рассказывай,мне интересно.
Для -https://www.youtube.com/watch?v=M9RcdLCJkw4
Не уважаемый,это игра слов. Ты открываешь ордер в какую-то сторону и ты перед принятием торгового решения проделал какую-то работу по изучению чужого мнения,провёл собственный анализ,изучил тематическую инфу,т.е. ты пытаешься предвидеть/предсказать/прогнозировать будущее движение цены и открыться в правильном направлении.
Если ты используешь сверхестественные возможности в выборе направления сделки,рассказывай,мне интересно.
Лимитные и исполненные, не исполненные ордера, обработка идет программно в любом интересующем диапазоне цен. ПО платное, дорого.
Будьте любезны, напишите название этого ПО.
Уж очень интересно увидеть хотя бы в пол-глаза интегратор "стакана" Level2, обьединяющий данные с разных площадок, да еще и показывающий историю ордеров вдобавок.