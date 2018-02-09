FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 636

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Lesorub:

Обычно на рельсах так и бывает. Загон в противоход и движение к ТР.

На долго сроке также пост где то выше был уже показывал.
 
Пост   поехали дальше.
 

Импульс с открытия янок?

 
Следующая остановка 1.3150-1.3160 далее рассматривать продажи буду.
 
sterva:

Импульс с открытия янок?

Если ты про импульс на бай то связан скорее всего с выходом новостей по Каталонии см кросс курсы, это ещё раз говорит о том что новости спецом подгоняют и кто то знает заранее весь расклад на сутки вперёд как минимум, одним словом сплошной новостной разводняк. Хотя ВВП, % ставки и форс мажорные новости должны влиять на курс, где первое и третье в большинстве случаев можно расценивать просто как краткосрочный импульс.
 


Ром с колой и на отдых. Всем приятных выходных!!!

 
vadutr:

Vadens, так называемый "прогноз" и есть попытка предсказать будущее, что невозможно, поэтому делать этого не надо, почему объяснил.


Не уважаемый,это игра слов. Ты открываешь ордер в какую-то сторону и ты перед принятием торгового решения проделал какую-то работу по изучению чужого мнения,провёл собственный анализ,изучил тематическую инфу,т.е. ты пытаешься предвидеть/предсказать/прогнозировать будущее движение цены и открыться в правильном направлении.

Если ты используешь сверхестественные возможности в выборе направления сделки,рассказывай,мне интересно.


 

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Vadens:

Не уважаемый,это игра слов. Ты открываешь ордер в какую-то сторону и ты перед принятием торгового решения проделал какую-то работу по изучению чужого мнения,провёл собственный анализ,изучил тематическую инфу,т.е. ты пытаешься предвидеть/предсказать/прогнозировать будущее движение цены и открыться в правильном направлении.

Если ты используешь сверхестественные возможности в выборе направления сделки,рассказывай,мне интересно.


Жевать больше не буду разебу по теху на любом временном отрезке. офлайне  если готов то батл. Может мне вопросик по технике моделирования или прогнозирования? Сам что можешь? Может прогноз как мин. По ржом всей веткой !!!
 
vadutr:

Лимитные и исполненные, не исполненные ордера, обработка идет программно в любом интересующем диапазоне цен. ПО платное, дорого.


Будьте любезны, напишите название этого ПО.

Уж очень интересно увидеть хотя бы в пол-глаза  интегратор "стакана" Level2, обьединяющий данные с разных площадок, да еще и показывающий историю ордеров вдобавок.

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