FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 763
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Тоже сижу и жду сюрпризов под конец торгов
Хорошего отдыха! Дамы и господа.
Хорошего отдыха! Дамы и господа.
И тебе пока.
Старый бедолага наверное чуть не поседел
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
nahdi, 2017.11.24 18:01
Старый бедолага наверное чуть не поседел
Приятных выходныххх!!!
Приятных выходныххх!!!
Итак, индекс Евро на хаях, с ним все в поряде пока.
На перепутье индекс бакса:
баевые сигналы с часа:
nahdi:
Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
бли ннн, какая лажа
у них чо денегггг завались или не кончатся никак?
Стохастик он завуалировано обзывает "соотношение покупатели\продавцы" - ссылка
это тоже лажа, лично я месяца три тестил...Никак понять чтоли до сих пор не могут - НЕ РАБОТАЕТ ЭТО!