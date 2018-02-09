FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 763

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Aleksandr Yakovlev:

Тоже сижу и жду сюрпризов под конец торгов

бывает, но оооооооооооооооо-очкнь редко
 

Хорошего отдыха! Дамы и господа.


 
Dmitry Chepik:

Хорошего отдыха! Дамы и господа.



И тебе пока.

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nahdi:

Старый бедолага наверное чуть не поседел


Стохастик не монстр, в нем все хорошо.

В стохастике все хорошо.

 

Приятных выходныххх!!!


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Renat Akhtyamov:

Приятных выходныххх!!!



 

Итак, индекс Евро на хаях, с ним все в поряде пока.

На перепутье индекс бакса:

баевые сигналы с часа:


 

nahdi:
Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)


бли ннн, какая лажа

у них чо денегггг завались или не кончатся никак?

 
nahdi:
Стохастик он завуалировано обзывает "соотношение покупатели\продавцы" - ссылка

это тоже лажа, лично я месяца три тестил...

Никак понять чтоли до сих пор не могут - НЕ РАБОТАЕТ ЭТО!
 
доброе утро! ребята,если скучно, можете биткоин поторговать, он и в выходные торгуется
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