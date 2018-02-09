FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 79

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sterva:

Спасибо.)

Евру пока предпочитаю вниз, даже внутри дня (остался осадок после неудачного бая с 1.08) 

только лишь..., везет...

а у меня он на протяжении нескольких лет...

и до 5% еще как до Марса...

 
sterva:


Евру пока предпочитаю вниз, даже внутри дня

вот перед новостями на М5 два возможных лимита:

1.0651 и 1.0733 - 81 п.

куда загонит КУКЛ цену вперед, оттуда и вход в обратку за другим долгом...

 
tuma_news:
Знакомлюсь только со спортивчиками )

Стерва ) А вот не надо шастать где попало )

Была бы здесь - в бай  на таком высоком месте  не полезла бы)

Здесь всегда прогнозы сбываются.! )

Спасибо всем ! )

Кто бы говорил.

Сам куда пропадаешь?

Да, другие форумы тоже читаю.

Самое смешное, что 1.08 многие все это время спокойненько держали даже очень большими лотами.

Люди попадаются интересные и 2 ляма в просадке у них нормально (мороз по коже брррррр....) 

 
Lesorub:

вот перед новостями на М5 два возможных лимита:

1.0651 и 1.0733 - 81 п.

куда загонит КУКЛ цену вперед, оттуда и вход в обратку за другим долгом...

Спасибо 1.0733 попробую.)

 

Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов. Об этом во вторник, 31 января, пишет газета «Коммерсантъ».

(майл новости) 

 
tuma_news:
Знакомлюсь только со спортивчиками )

...........................................................

Бог в помощь,но я о торговле.
 
tuma_news:

1,0727 ) отсюда начинай первый вход -по рынку ( но не сильно жахай!!! )   )))


В плане лотов сильно страхуюсь.

Держу у основного брокера несколько небольших счетов, один побольше плюс не торговые для долива.)

Несколько операторов связи.

Лимитка не сработала пока, оставлю как есть. 

Спасибо.) 

 
на М30 селл палочки нарисовали - ляпота!!!       
[Удален]  
https://www.mql5.com/en/charts/6505377/gbpusd-h4-templer-holdings-management    вот так думаю будет по фунту 
Chart GBPUSD, H4, 2017.01.31 10:52 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
Chart GBPUSD, H4, 2017.01.31 10:52 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: GBPUSD. Periodicity: H4. Broker: Templer Holdings Management ,Ltd.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Demo. Date: 2017.01.31 10:52 UTC.
 
tuma_news:

Спасибо, взял )

1,0590 возможно низ.

это отработка палок с Н4(снимок выше)...

на М30 селл сигнал!!! ТР 1.0647

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