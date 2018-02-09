FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 79
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Спасибо.)
Евру пока предпочитаю вниз, даже внутри дня (остался осадок после неудачного бая с 1.08)
только лишь..., везет...
а у меня он на протяжении нескольких лет...
и до 5% еще как до Марса...
Евру пока предпочитаю вниз, даже внутри дня
вот перед новостями на М5 два возможных лимита:
1.0651 и 1.0733 - 81 п.
куда загонит КУКЛ цену вперед, оттуда и вход в обратку за другим долгом...
Знакомлюсь только со спортивчиками )
Стерва ) А вот не надо шастать где попало )
Была бы здесь - в бай на таком высоком месте не полезла бы)
Здесь всегда прогнозы сбываются.! )
Спасибо всем ! )
Кто бы говорил.
Сам куда пропадаешь?
Да, другие форумы тоже читаю.
Самое смешное, что 1.08 многие все это время спокойненько держали даже очень большими лотами.
Люди попадаются интересные и 2 ляма в просадке у них нормально (мороз по коже брррррр....)
вот перед новостями на М5 два возможных лимита:
1.0651 и 1.0733 - 81 п.
куда загонит КУКЛ цену вперед, оттуда и вход в обратку за другим долгом...
Спасибо 1.0733 попробую.)
Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов. Об этом во вторник, 31 января, пишет газета «Коммерсантъ».
(майл новости)
Знакомлюсь только со спортивчиками )
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1,0727 ) отсюда начинай первый вход -по рынку ( но не сильно жахай!!! ) )))
В плане лотов сильно страхуюсь.
Держу у основного брокера несколько небольших счетов, один побольше плюс не торговые для долива.)
Несколько операторов связи.
Лимитка не сработала пока, оставлю как есть.
Спасибо.)
Спасибо, взял )
1,0590 возможно низ.
это отработка палок с Н4(снимок выше)...
на М30 селл сигнал!!! ТР 1.0647