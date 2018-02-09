FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 322
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на...али железяку всё как обычно. А кто такой Решетов? чет фамилия знакомая
единички лень писать и знаки препинания
Ну тут каждому своё. Мозна и как Саса на соссэ
А вообще, тут надо понимать, что это скорее всего утопия... Хотя кто его знает... поживем увидим
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=39&cl4url=tass.ru%2Fekonomika%2F4189720&lang=ru&rubric=world&from=index
В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов
А это- сокращение рабочих мест.
а, а ну да понятно...да, зашел вниз может дойдет... да нет, наверно как обычно - пойдет против...
я тебе уровень назвал - уле гадать? ну можешь ромашку сорвать
Решетов пусть думает, а мы зарабатываем
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=39&cl4url=tass.ru%2Fekonomika%2F4189720&lang=ru&rubric=world&from=index
В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов
А это- сокращение рабочих мест.
это только вершина айсберга
Да, круто...что сказать - кому везет, у того и петух несет...)))
Это простенький RSI
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=39&cl4url=tass.ru%2Fekonomika%2F4189720&lang=ru&rubric=world&from=index
В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов
А это- сокращение рабочих мест.
Могучий, а где ж дружок твой? стренж!
Захожу редко, интересно почитать
Извени, пишу а бы че , только для того чтоб ветку продвинуть.