FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 322

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mmmoguschiy-new:

на...али железяку  всё как обычно. А кто такой Решетов? чет фамилия знакомая
Так если только железяку...это обычное дело - стряхнули пассажиров дальше рванут, дорога свободна и налегке...
 
mmmoguschiy-new:

единички лень писать и знаки препинания
а, а ну да  понятно...да, зашел вниз может дойдет... да нет, наверно как обычно - пойдет против...
 
mmmoguschiy-new:

Ну тут каждому своё. Мозна и как Саса на соссэ 


А вообще, тут надо понимать, что это скорее всего утопия... Хотя кто его знает... поживем увидим

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=39&cl4url=tass.ru%2Fekonomika%2F4189720&lang=ru&rubric=world&from=index

В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов


А это- сокращение рабочих мест.
[Удален]  
Сергей Криушин:
а, а ну да  понятно...да, зашел вниз может дойдет... да нет, наверно как обычно - пойдет против...

я тебе уровень назвал - уле гадать?  ну можешь ромашку сорвать
 
Alekseu Fedotov:


Решетов пусть думает, а мы зарабатываем


Да, круто...что сказать - кому везет, у того и петух несет...)))
[Удален]  
tuma_news:

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=39&cl4url=tass.ru%2Fekonomika%2F4189720&lang=ru&rubric=world&from=index

В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов


А это- сокращение рабочих мест.

это только вершина айсберга
 
Сергей Криушин:
Да, круто...что сказать - кому везет, у того и петух несет...)))

Это простенький     RSI
[Удален]  
tuma_news:

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=39&cl4url=tass.ru%2Fekonomika%2F4189720&lang=ru&rubric=world&from=index

В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов


А это- сокращение рабочих мест.

 
mmmoguschiy-new:


Могучий, а где ж дружок твой? стренж!

Захожу редко, интересно почитать

 
mmmoguschiy-new:


Извени, пишу а бы че , только для того чтоб ветку продвинуть.
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