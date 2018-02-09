FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 275

Новый комментарий
 
tuma_news:
Продавашек на Евро/юсд много, чтобы  вниз идти)
Да пусть идут уже куда-нибудь...
 
Speculator:

  Похоже не туда!

Speculator:

 

Время продать и 50 пп забрать... 

есть вероятность что было время купить

 
Renat Akhtyamov:

Ренка,ты вчера обещал,что сегодня "полетаем". Объяснись.
 
Vadens:
Ренка,ты вчера обещал,что сегодня "полетаем". Объяснись.

Вот и психанул...


 
Renat Akhtyamov:

Вот и психанул...



Прости

)


Ясно.

Пока всё смахивает на медленный банальный перехай.

 
Vadens:


Ясно.

Пока всё смахивает на медленный банальный перехай.


Кросс резво убегает, думаю 50% крыть, или оставить на удачу?

 
Vadens:


Ясно.

Пока всё смахивает на медленный банальный перехай.

ага

они все такие в последнее время

 
sterva:


Кросс резво убегает, думаю 50% крыть, или оставить на удачу?


Локально откатывает или даже вернее локально заштриховывает. Если крыться,то на 8592-8572 -начинается зона возможного серьёзного отката,с целью отрисовывания паттерна,а вообще,если тараканы в голове не беспокоят,то можно спокойно поспать до 8547.


 
Vadens:

Локально откатывает или даже вернее локально заштриховывает. Если крыться,то на 8592-8572 -начинается зона возможного серьёзного отката,с целью отрисовывания паттерна,а вообще,если тараканы в голове не беспокоят,то можно спокойно поспать до 8547.

Спасибо.) GBP/CAD не держите?
 
Vadens:


Локально откатывает или даже вернее локально заштриховывает. Если крыться,то на 8592-8572 -начинается зона возможного серьёзного отката,с целью отрисовывания паттерна,а вообще,если тараканы в голове не беспокоят,то можно спокойно поспать до 8547.


Красиво!

По евро кртинко ещьть?

1...268269270271272273274275276277278279280281282...878
Новый комментарий