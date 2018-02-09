FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 275
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Продавашек на Евро/юсд много, чтобы вниз идти)
Похоже не туда!
Время продать и 50 пп забрать...
есть вероятность что было время купить
Ренка,ты вчера обещал,что сегодня "полетаем". Объяснись.
Вот и психанул...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.03.23 16:01Да пусть идут уже куда-нибудь...
Прости
)
Вот и психанул...
Прости
)
Ясно.
Пока всё смахивает на медленный банальный перехай.
Ясно.
Пока всё смахивает на медленный банальный перехай.
Кросс резво убегает, думаю 50% крыть, или оставить на удачу?
Ясно.
Пока всё смахивает на медленный банальный перехай.
ага
они все такие в последнее время
Кросс резво убегает, думаю 50% крыть, или оставить на удачу?
Локально откатывает или даже вернее локально заштриховывает. Если крыться,то на 8592-8572 -начинается зона возможного серьёзного отката,с целью отрисовывания паттерна,а вообще,если тараканы в голове не беспокоят,то можно спокойно поспать до 8547.
Локально откатывает или даже вернее локально заштриховывает. Если крыться,то на 8592-8572 -начинается зона возможного серьёзного отката,с целью отрисовывания паттерна,а вообще,если тараканы в голове не беспокоят,то можно спокойно поспать до 8547.
Спасибо.) GBP/CAD не держите?
Локально откатывает или даже вернее локально заштриховывает. Если крыться,то на 8592-8572 -начинается зона возможного серьёзного отката,с целью отрисовывания паттерна,а вообще,если тараканы в голове не беспокоят,то можно спокойно поспать до 8547.
Красиво!
По евро кртинко ещьть?