FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 473
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Ты смотри как пугают убийством "шапки Трампа" и движухой вверх! Я б уже обоср...ся и спрыгнул с медведя.
Не положено тебе бояться
На повышении ставки пробить не смогли,мож откат? Интересно,сильные уровни могут пробиваться на инерции импульса,т.е. импульсом ткнулись в уровень,а в четв,пятн на полуфлете шкряб-шкряб и поползли вверх.
Фунт,ауди,киви,лунь все перспективные валюты выстроились у меня против свопа,а против свопа я не играю....тьфу,не торгую. От безысходности влез снова в еврокросс.
На повышении ставки пробить не смогли,мож откат? Интересно,сильные уровни могут пробиваться на инерции импульса,т.е. импульсом ткнулись в уровень,а в четв,пятн на полуфлете шкряб-шкряб и поползли вверх.
Фунт,ауди,киви,лунь все перспективные валюты выстроились у меня против свопа,а против свопа я не играю....тьфу,не торгую. От безысходности влез снова в еврокросс.
Навела Ень на плетень:
Евра:
Чиф:
Лунь лунЯвый...
всё будет хорошо ! )
https://www.youtube.com/watch?v=dxXbmWN5of4
Закрываетесь рано как мне кажется. Даже не в случае с еной Ваши тр. выше почти по всем валютам. Недополучение прибыли тоже плохо.)
Закрываетесь рано как мне кажется. Даже не в случае с еной Ваши тр. выше почти по всем валютам. Недополучение прибыли тоже плохо.)
на следующей неделе ещё успеет до литься...
на следующей неделе ещё успеет до литься...