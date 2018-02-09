FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 473

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Ты смотри как пугают убийством "шапки Трампа" и движухой вверх! Я б уже обоср...ся и спрыгнул с медведя.
 
Vadens:
Ты смотри как пугают убийством "шапки Трампа" и движухой вверх! Я б уже обоср...ся и спрыгнул с медведя.
Не положено тебе бояться
 
Renat Akhtyamov:
Не положено тебе бояться


На повышении ставки пробить не смогли,мож откат? Интересно,сильные уровни могут пробиваться на инерции импульса,т.е. импульсом ткнулись в уровень,а в четв,пятн на полуфлете шкряб-шкряб и поползли вверх.

Фунт,ауди,киви,лунь все перспективные валюты выстроились у меня против свопа,а против свопа я не играю....тьфу,не торгую. От безысходности влез снова в еврокросс.

 
Vadens:


На повышении ставки пробить не смогли,мож откат? Интересно,сильные уровни могут пробиваться на инерции импульса,т.е. импульсом ткнулись в уровень,а в четв,пятн на полуфлете шкряб-шкряб и поползли вверх.

Фунт,ауди,киви,лунь все перспективные валюты выстроились у меня против свопа,а против свопа я не играю....тьфу,не торгую. От безысходности влез снова в еврокросс.

Ага, не пробили. Я думал пунктов на 400 еврик упадет.
 

Навела Ень на плетень:


 

Евра:

Чиф:


 

Лунь лунЯвый...


 
tuma_news:

всё будет хорошо ! )

https://www.youtube.com/watch?v=dxXbmWN5of4




Закрываетесь рано как мне кажется. Даже не в случае с еной Ваши тр. выше почти по всем валютам. Недополучение прибыли тоже плохо.)

 
sterva:

Закрываетесь рано как мне кажется. Даже не в случае с еной Ваши тр. выше почти по всем валютам. Недополучение прибыли тоже плохо.)

на следующей неделе ещё успеет до литься...

 
Sergey Novokhatskiy:

на следующей неделе ещё успеет до литься...

паритет по евре выбьем, как думаешь?
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