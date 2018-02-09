FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 499
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ага
Сыграли
а то...
а то...
На форексе всё приятнее и приятнее. Точнее, чем дальше, тем прикольнее. Главно научиться.
все тухлее и тухлее...
разве что:
все тухлее и тухлее...
разве что:
Это чо, летать есчо будем чтоли? Норм!
верх долг 1.3350
низ долг 1.2774
1.2337
верх долг 1.3350
низ долг 1.2774
1.2337
Согласен. Тока и туда и туда норм, куда - без разницы вобщем, т.е. вообще плевать. Я спред торгую. Колбасится чуток, этого за глаза.
старо, как мир...
и беспонтово!
мож лучше 1 слоняра?
старо, как мир...
и беспонтово!
мож лучше 1 слоняра?
?
чо такое - нихт ферштейн )
?
чо такое - нихт ферштейн )
один нормальный ордер...
КИВИ доделается через 34 пункта
один нормальный ордер...
КИВИ доделается через 34 пункта