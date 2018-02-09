FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 499

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Renat Akhtyamov:

ага

Сыграли

а то...


 
Lesorub:

а то...

На форексе всё приятнее и приятнее. Точнее, чем дальше, тем прикольнее. Главно научиться.
 
Renat Akhtyamov:
На форексе всё приятнее и приятнее. Точнее, чем дальше, тем прикольнее. Главно научиться.

все тухлее и тухлее...

разве что:


 
Lesorub:

все тухлее и тухлее...

разве что:

Это чо, летать есчо будем чтоли? Норм!
 
Renat Akhtyamov:
Это чо, летать есчо будем чтоли? Норм!

верх долг 1.3350

низ долг 1.2774

               1.2337

 
Lesorub:

верх долг 1.3350

низ долг 1.2774

               1.2337

Согласен. Тока и туда и туда норм, куда - без разницы вобщем, т.е. вообще плевать. Я спред торгую. Колбасится чуток, этого за глаза.
 
Renat Akhtyamov:
Согласен. Тока и туда и туда норм, куда - без разницы вобщем, т.е. вообще плевать. Я спред торгую. Колбасится чуток, этого за глаза.

старо, как мир...

и беспонтово!


мож лучше 1 слоняра?

 
Lesorub:

старо, как мир...

и беспонтово!


мож лучше 1 слоняра?

?

чо такое - нихт ферштейн )

 
Renat Akhtyamov:

?

чо такое - нихт ферштейн )

один нормальный ордер...


КИВИ доделается через 34 пункта     


 
Lesorub:

один нормальный ордер...

КИВИ доделается через 34 пункта      

Ню ню...
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