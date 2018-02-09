FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 511
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не думаю, посмотрим может и ошибаюсь.
Жалко Тумы нет, он бы всё сказал что об этом думает)))
У него рука легкая. Часто в цель стреляет.
Жалко Тумы нет, он бы всё сказал что об этом думает)))
У него рука легкая. Часто в цель стреляет.
да
Водномоторный клуб отобрали олигархи...
катер Амур продан, куплена дача, окуни распоясались без надзора.
Ром теперь пьем на берегу..
Илья, какие мысли по евро? Местечко философское.
Своп не изменился, оанда говорит - будет пробой, уровень сопротивления 2-х летней давности...
Не понятно.
Хедж-фонд Baupost Group предупредил инвесторов, что низкая волатильность на рынках может привести к новому финансовому кризису. В условиях низкой волатильности инвесторы увеличивают леверидж (соотношение заемного и собственного капитала компании), что может привести к проблемам в будущем, пишетиздание Business Insider, ознакомившееся с содержанием письма.
Президент Baupost Джим Муни в письме отметил, что чем ниже волатильность, тем больше рисков готовы взять на себя инвесторы.
«Структурный леверидж, связанный с низкой реализованной волатильностью, может стать дестабилизирующим фактором или по меньшей мере может ускорить наступление следующего финансового кризиса», — цитирует текст письма издание.
Когда волатильность резко возрастает, повышая уровень возраста, на рынках может начаться массовая продажа активов на, «возможно, сотни миллиардов долларов», предупреждает президент Baupost Group. По словам Муни, ситуация может замкнуться в цикл — волатильность ведет к росту продаж, продажи ведут к росту волатильности, что ведет к новым продажам.
Инвесторы не могут знать наверняка, приближается ли всплеск волатильности и будет ли он иметь серьезные последствия, но «никто не должен предаваться ложному чувству комфорта из-за иллюзии окружающей стабильности», говорится в письме.
Американский фонд Baupost Group, согласно справке Bloomberg, основан в 1982 году, основателем фонда является Сэт Кларман. Фонд специализируется в инвестициях на основе реальной ценности компаний, он вкладывает в рынки хеджирования в США. Хедж-фонд управляет активами на $30 млрд.
Илья, какие мысли по евро? Местечко философское.
Своп не изменился, оанда говорит - будет пробой, уровень сопротивления 2-х летней давности...
Не понятно.
Все указывает на рост, вроде как....
к сожалению, да...
картина выше
5083
Если смотреть на погоду и на все погодные катаклизмы, то похоже должно по идее наступить "большое водяное перемирие"...))
Хотелось бы поинтересоваться в целях повышения самообразованности) почему с информера Оанды направление толпы народ смотрит?
Есть вроде более динамичные.
Хотелось бы поинтересоваться в целях повышения самообразованности) почему с информера Оанды направление толпы народ смотрит?
Есть вроде более динамичные.
где?
Да почти у каждого брокера что-то подобное.
Ну или обобщенные копирования сделок либо биржевых часов.