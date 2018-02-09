FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 585

Новый комментарий
 
Lesorub:

на свалку его...


Вход: 114.48, ТР 110.45 ...                        

Лесоруб у тебя долгосрок, чел может пипсует или скальпирует( фиг знает что в ячейку "А" и "B" подаёт для сети и как контроль "С" ведёт, если нейронный бот) разница может быть очень большая, у меня по накоплению справа инфа по таблице откуда начинать рассматривать продажи или поддержать восхождение.
 

индекс Фунта:


 
Rustam Galkeev:
Лесоруб у тебя долгосрок, чел может пипсует или скальпирует( фиг знает что в ячейку "А" и "B" подаёт для сети и как контроль "С" ведёт, если нейронный бот) разница может быть очень большая, у меня по накоплению справа инфа по таблице откуда начинать рассматривать продажи или поддержать восхождение.

ааа..., тогда удачи этому автоботу ...        

 
Lesorub:

долги, однако...



Евро ждёт то-же самое разворотной модели пока нет будет пилить или качели качать, пока только пипс и набор от минов на бай.

Файлы:
2017-09-29_131740.png  8 kb
 
Rustam Galkeev:


крутая картинка!!!        

а по Евро - обновление 1.2091 ...

 
Lesorub:

крутая картинка!!!        

а по Евро - обновление 1.2091 ...

По евро балуюсь- пипсую, рассматриваю только продажи до мин экстремума, а далее в накопление к твоей- своей цели на верх. Не очень Толерантная валюта забавляет... .

Файлы:
2017-09-29_132804.png  7 kb
 
Rustam Galkeev:

не, я так не могу...

вот только:


 
Lesorub:

не, я так не могу...

вот только:


Отлично!!! У меня по меньше за 3 дня + отриц замки ждут раскрытия.

Файлы:
2017-09-29_135051.png  16 kb
 

Ауди  еще подобрала лимитов:


 
Lesorub:

Ауди  еще подобрала лимитов:


Если интересно посмотри возможный вариант колонка слева через слэш, он не обработан пока просто инфа... .
Файлы:
2017-09-29_142128.png  41 kb
1...578579580581582583584585586587588589590591592...878
Новый комментарий