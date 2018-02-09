FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 585
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на свалку его...
Вход: 114.48, ТР 110.45 ...
индекс Фунта:
Лесоруб у тебя долгосрок, чел может пипсует или скальпирует( фиг знает что в ячейку "А" и "B" подаёт для сети и как контроль "С" ведёт, если нейронный бот) разница может быть очень большая, у меня по накоплению справа инфа по таблице откуда начинать рассматривать продажи или поддержать восхождение.
ааа..., тогда удачи этому автоботу ...
долги, однако...
Евро ждёт то-же самое разворотной модели пока нет будет пилить или качели качать, пока только пипс и набор от минов на бай.
крутая картинка!!!
а по Евро - обновление 1.2091 ...
крутая картинка!!!
а по Евро - обновление 1.2091 ...
По евро балуюсь- пипсую, рассматриваю только продажи до мин экстремума, а далее в накопление к твоей- своей цели на верх. Не очень Толерантная валюта забавляет... .
не, я так не могу...
вот только:
не, я так не могу...
вот только:
Отлично!!! У меня по меньше за 3 дня + отриц замки ждут раскрытия.
Ауди еще подобрала лимитов:
Ауди еще подобрала лимитов: