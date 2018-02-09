FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 609

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Итак, первый ответ пятничным троллям:


 

второй:


 

ну и третий:             



 

Итог:


 
Lesorub:

                      EURUSD

                    TP  1.1860


а это где? - че не дождался то? гы .... 

чтоб я так жил как ты торгуешь ... 

 
Lesorub:

Итог:



цифры где - а то по копейке 30 раз поставил - заработал 30 копеек ... 


нормальный отчёт выглядит так - за сегодня :

123ё

 

Еще один наборчик:


 

Я только не пойму зачем вы здесь свои отчеты выкладываете, инвесторов ищете или для самоутверждения-самолюбования?

 
vadutr:

Я только не пойму зачем вы здесь свои отчеты выкладываете, инвесторов ищете или для самоутверждения-самолюбования?


Вам то что.

Вы хотите бесконечного глупого троллинга?

Благо только ушли эти ненормальные, способные только хвалиться несчастной тысченкой баксов за месяц.) 

Есть люди, которые нормально зарабатывают и суммы не показывают.
 
sterva:

Вам то что.

Вы хотите бесконечного глупого троллинга?

Благо только ушли эти ненормальные, способные только хвалиться несчастной тысченкой баксов за месяц.) 

Есть люди, которые нормально зарабатывают и суммы не показывают.

Я был несколько лет назад зарегистрирован на этом форуме, недолго, месяца четыре, здесь были люди с которыми можно было что то обсудить. А про отчеты просто интересно стало, спросил, ведь все делается с какой то целью, выложить свой отчет это дело серьезное, просто так от нечего делать это может сделать скажем так человек не совсем умный.

  Я читал последние недели две ваш форум и в то что вы здесь что то зарабатываете не верю, на мороженое разве. Извините за прямоту.

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