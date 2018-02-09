FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 609
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Итак, первый ответ пятничным троллям:
второй:
ну и третий:
Итог:
EURUSD
TP 1.1860
а это где? - че не дождался то? гы ....
чтоб я так жил как ты торгуешь ...
Итог:
цифры где - а то по копейке 30 раз поставил - заработал 30 копеек ...
нормальный отчёт выглядит так - за сегодня :
Еще один наборчик:
Я только не пойму зачем вы здесь свои отчеты выкладываете, инвесторов ищете или для самоутверждения-самолюбования?
Я только не пойму зачем вы здесь свои отчеты выкладываете, инвесторов ищете или для самоутверждения-самолюбования?
Вам то что.
Вы хотите бесконечного глупого троллинга?
Благо только ушли эти ненормальные, способные только хвалиться несчастной тысченкой баксов за месяц.)Есть люди, которые нормально зарабатывают и суммы не показывают.
Вам то что.
Вы хотите бесконечного глупого троллинга?
Благо только ушли эти ненормальные, способные только хвалиться несчастной тысченкой баксов за месяц.)Есть люди, которые нормально зарабатывают и суммы не показывают.
Я был несколько лет назад зарегистрирован на этом форуме, недолго, месяца четыре, здесь были люди с которыми можно было что то обсудить. А про отчеты просто интересно стало, спросил, ведь все делается с какой то целью, выложить свой отчет это дело серьезное, просто так от нечего делать это может сделать скажем так человек не совсем умный.
Я читал последние недели две ваш форум и в то что вы здесь что то зарабатываете не верю, на мороженое разве. Извините за прямоту.