FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 524

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Renat Akhtyamov:


Приветик, приветик!

ничо тама не будет. Уж извини, если чо...

не кайф писать?

 
tuma_news:

не кайф писать?

Это просто бизнес.
 
Renat Akhtyamov:


Приветик, приветик!

ничо тама не будет. Уж извини, если чо...

По евре дали шпильку, хоть и маленькую. Надеюсь не пробьют пару лет...

куда дали?

что не пробьют ?

Если не  сложно - рисуночек!

Спасибо!

 
tuma_news:

куда дали?


дали -  спать...

криво, ну хрен с ним...

 
tuma_news:

куда дали?

что не пробьют ?

Если не  сложно - рисуночек!

Спасибо!

На эту грешу, тока она невзрачная какая то ))))


 
 
Renat Akhtyamov:
На эту грешу, тока она невзрачная какая то ))))


может к 1,1460 спустится и далее вверх.
 
tuma_news:
может к 1,1460 спустится и далее вверх.
Пофлетить бы не мешало перед движухой, с недельку, не меньше.
 

Кто с новостями дружит? Британия согласилась выплатить ЕС 47 млрд.

Реакции ЕС не было?

 
sterva:

Кто с новостями дружит? Британия согласилась выплатить ЕС 47 млрд.

Реакции ЕС не было?

Ну где такое пишут?

Тут $10-12 млрд в год уже дофига....

https://www.kommersant.ru/doc/3378002

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