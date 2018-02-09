FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 524
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Приветик, приветик!
ничо тама не будет. Уж извини, если чо...
не кайф писать?
не кайф писать?
Приветик, приветик!
ничо тама не будет. Уж извини, если чо...
По евре дали шпильку, хоть и маленькую. Надеюсь не пробьют пару лет...
куда дали?
что не пробьют ?
Если не сложно - рисуночек!
Спасибо!
куда дали?
дали - спать...
криво, ну хрен с ним...
куда дали?
что не пробьют ?
Если не сложно - рисуночек!
Спасибо!
На эту грешу, тока она невзрачная какая то ))))
может к 1,1460 спустится и далее вверх.
Кто с новостями дружит? Британия согласилась выплатить ЕС 47 млрд.
Реакции ЕС не было?
Кто с новостями дружит? Британия согласилась выплатить ЕС 47 млрд.
Реакции ЕС не было?
Ну где такое пишут?
Тут $10-12 млрд в год уже дофига....
https://www.kommersant.ru/doc/3378002