FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 537

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Sergey Novokhatskiy:

На 95% уверен в своих показаниях на данный момент, что по этой паре пока просто коррекция. Через 1,5-2 месяца будем выше. Основное снижение я думаю надо ждать в 2018 году. Поэтому просто торгуем текущую ситуацию и ждем подтверждения...

прекрасно. два прогноза, два ожидаемых следствия.

итак, ждем октябрь

 
Sergey Novokhatskiy  ,   Renat Akhtyamov


Приветик парни !

Интересен прогноз про 95% уверенности. Если не секрет, то где эта максимальная точка роста.

Ренат ) Действительно, был сигнал к продаже на 1,1889. Но ещё рано)))Там  ещё не было передачи власти от хитрой Лисицы-цены к Медведю-тигру))) А по сему- у меня ожидается возврат туда.

И прогноз постом ниже.https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=17401408&viewfull=1#post17401408

Очень плотное поле из ПУТов,которые держат цену.Но настанет время-высосут и их.

Стренжер на днях  заходил, продавать говорил евро/юсд.(правда не  сильно низко, а до 1,1500)


Спасибо!

Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
  • 2017.08.14
  • tuma88
  • www.forexdengi.com
никто не спорит,что на 1,0400 евро/юсд покупали? Покупали очень хорошо, что цена пришла на 1,1850/1,19 А есть ли сейчас желание очень хорошо покупать , как на 1,04 ?
 

Рыжье - поглотитель лимитов...


 

       USDJPY

Buy limit 108.72

   TP1  109.43

   TP2  110.94

   TP3  111.04

 
Lesorub:

Рыжье - поглотитель лимитов...


я по этой паре думаю снова приглядываться с 1312 до 1330 к шортам

 

По этой паре встал в бай до 1.2960


 

По этой 1.2555


 
Aleksandr Yakovlev:


евро, если можно показать.

Спасибо!

 

По евро я встал в лонг на короткую позицию. Но она рискованна. Идет поджатие к низу.Если пробьем уровень 1.1685 и закрепимся, то буду рассматривать в шорт. Пока просто буду наблюдать. Если выше 1.1785 то в лонг. Все то, что я пишу не руководство к действию. Просто я так вижу рынрк и делюсь с вами.

 

Встал в шорт, и плюс отложенник поставил. Надеюсь дойдем до следующего уровня.


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