FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 537
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На 95% уверен в своих показаниях на данный момент, что по этой паре пока просто коррекция. Через 1,5-2 месяца будем выше. Основное снижение я думаю надо ждать в 2018 году. Поэтому просто торгуем текущую ситуацию и ждем подтверждения...
прекрасно. два прогноза, два ожидаемых следствия.
итак, ждем октябрь
Приветик парни !
Интересен прогноз про 95% уверенности. Если не секрет, то где эта максимальная точка роста.
Ренат ) Действительно, был сигнал к продаже на 1,1889. Но ещё рано)))Там ещё не было передачи власти от хитрой Лисицы-цены к Медведю-тигру))) А по сему- у меня ожидается возврат туда.
И прогноз постом ниже.https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=17401408&viewfull=1#post17401408
Очень плотное поле из ПУТов,которые держат цену.Но настанет время-высосут и их.
Стренжер на днях заходил, продавать говорил евро/юсд.(правда не сильно низко, а до 1,1500)
Спасибо!
Рыжье - поглотитель лимитов...
USDJPY
Buy limit 108.72
TP1 109.43
TP2 110.94
TP3 111.04
Рыжье - поглотитель лимитов...
я по этой паре думаю снова приглядываться с 1312 до 1330 к шортам
По этой паре встал в бай до 1.2960
По этой 1.2555
евро, если можно показать.
Спасибо!
По евро я встал в лонг на короткую позицию. Но она рискованна. Идет поджатие к низу.Если пробьем уровень 1.1685 и закрепимся, то буду рассматривать в шорт. Пока просто буду наблюдать. Если выше 1.1785 то в лонг. Все то, что я пишу не руководство к действию. Просто я так вижу рынрк и делюсь с вами.
Встал в шорт, и плюс отложенник поставил. Надеюсь дойдем до следующего уровня.