FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 741
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Мне вообще по барабану...
По стопу еще не выбило? (без обид)
По стопу еще не выбило? (без обид)
он не торгует на демо, поэтому не желательно нервировать
он не торгует на демо, поэтому не желательно нервировать
Да, конечно. Я наверно лишнее сказал, я просто тоже на демо не торгую, баловство. Есть реальный счет. Прислушиваюсь к твоему совету и не афиширую свои реальные ордера
Это демо счет, не удивляться лоту.
У некоторых (не будем пальцами показывать- это обычный рабочий лот.)
А демку самое то для рисовалок.
Киви достал. Верхние закрыла, если еще вниз набирать начну.
У некоторых (не будем пальцами показывать- это обычный рабочий лот.)
А демку самое то для рисовалок.
Мне до таких лотов ох как далеко, но я буду стараться
низа у бакса
Фунт созрел?
Еще в паре с ауди смотрю (как альтернативу).
По стопу еще не выбило? (без обид)
50% от диапазона на тот момент...
хотя, скоро новости, как рванут не туда, куда мне нужно...
Фунт созрел?
Еще в паре с ауди смотрю (как альтернативу).
как бы на уровне, но долг выше...
50% от диапазона на тот момент...
Понятно, думаешь вниз должны пойти в скором времени?