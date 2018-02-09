FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 741

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Lesorub:

Мне вообще по барабану...       



По стопу еще не выбило? (без обид)

 
Aleksandr Yakovlev:

По стопу еще не выбило? (без обид)

он не торгует на демо, поэтому не желательно нервировать

 
Renat Akhtyamov:
он не торгует на демо, поэтому не желательно нервировать

Да, конечно. Я наверно лишнее сказал, я просто тоже на демо не торгую, баловство. Есть реальный счет. Прислушиваюсь к твоему совету и не афиширую свои реальные ордера

 
Aleksandr Yakovlev:

Это демо счет, не удивляться лоту.

У некоторых (не будем пальцами показывать- это обычный рабочий лот.)

А демку самое то для рисовалок.

 

Киви достал. Верхние закрыла, если еще вниз набирать начну.

 
sterva:

У некоторых (не будем пальцами показывать- это обычный рабочий лот.)

А демку самое то для рисовалок.


Мне до таких лотов ох как далеко, но я буду стараться

 
Lesorub:

низа у бакса

Фунт созрел?

Еще в паре с ауди смотрю (как альтернативу).

 
Aleksandr Yakovlev:

По стопу еще не выбило? (без обид)

50% от диапазона на тот момент...



хотя, скоро новости, как рванут не туда, куда мне нужно...

 
sterva:

Фунт созрел?

Еще в паре с ауди смотрю (как альтернативу).

как бы на уровне, но долг выше...


 
Lesorub:

50% от диапазона на тот момент...



Понятно, думаешь вниз должны пойти в скором времени?

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