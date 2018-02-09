FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 177
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Привет всем труженникам котировки и с пятницей Вас!!!
Побольше всем профита и поменьше лосей...
Вот такенный диапазон нарисовался на седня:
У меня канал доходит до 1,0750.
Так что, возможно, так и будет)
Спасибо!
Илья, приветик)
У меня канал доходит до 1,0750.
Так что, возможно, так и будет)
Спасибо!
хочется уж мне, чтоб сгоняли за последним бай долгом на 1.0815 и закончили эту канитель с коррекцией
основное движение по дневкам - SELL и ТР 1.0393...
хочется уж мне, чтоб сгоняли за последним бай долгом на 1.0815 и закончили эту канитель с коррекцией
основное движение по дневкам - SELL и ТР 1.0393...
Вверх много прошла евра.
Я сегодня перевернула.
Если уйдет вверх лучше еще раз продать думаю.
Вверх много прошла евра.
Я сегодня перевернула.
Если уйдет вверх лучше еще раз продать думаю.
Ну,не знаю. Такое правило хорошо скорее для фонды,а на форе знать бы где дёшево. Куча людей покупают дёшево.....блымс,а продают когда цена ещё дешевле! Считаю надёжней даже "купи внизу графика терминала,а продай вверху".
....Ренка,или ты знаешь что-то чего не знаю я и это что-то тебе позволяет торговать без графика. Колись.
Дурачег Магггучий ты хоть сто раз угадай, но бабла у тебя в кармане не добавится, как и у многих из присутствующих.
Пойди у "укрепляющегося" рубля отцмокай, полегчает.
Speculator:
Красота !!!
Так показал вам вчера бакскад дешево и ауди дорого)