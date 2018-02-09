FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 116

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Vladimir Karputov:
Мой ответ: "Нет". Дальнейшие просьбы бесполезны.
Тогда прошу включить самобан на 1 неделю.

Спасибо!
 
Renat Akhtyamov:

Тума, в электронной почте можно настроить подпись.

У тебя в каждый твой пост вставляется "Спасибо!"

Как ты этого добился, раскрой секрет?

Ко всем отношусь хорошо, Рена )

Если даже не больше )

Спасибо!
 
tuma_news:
Тогда прошу включить самобан на 1 неделю.

Спасибо!
Вы представляете (?) сколько времени займёт сидеть, искать ваши сообщения в количестве ста штук, удалять их ... Думаете, модератору заняться совсем больше нечем?
Впрочем, если Владимир вас не забанит по вашей просьбе, обращайтесь - их (банов) нам не жалко - лишь бы человек был хорошим
 
Artyom Trishkin:
Вы представляете (?) сколько времени займёт сидеть, искать ваши сообщения в количестве ста штук, удалять их ... Думаете, модератору заняться совсем больше нечем?
Впрочем, если Владимир вас не забанит по вашей просьбе, обращайтесь - их (банов) нам не жалко - лишь бы человек был хорошим
Оу, Артём )

Да что там их искать то ? ) Вот все сообщения   и погнал под чистую удалять. https://www.mql5.com/ru/users/tuma_news/publications/all

Или дайте мне полномочия на время  я сам удалю,если у вам не кайф этим заниматься. )

Спасибо!
tuma_news
tuma_news
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
tuma_news:
Оу, Артём )

Да что там их искать то ? ) Вот все сообщения   и погнал под чистую удалять. https://www.mql5.com/ru/users/tuma_news/publications/all

Или дайте мне полномочия на время  я сам удалю,если у вам не кайф этим заниматься. )

Спасибо!
Нееее - это к Владимиру - его ветка. А он уже отказался. Я бы тоже отказался ;)

Так что ...

ЗЫ. Блин, да что ж за люди-то ... С ними по-человечески, а они жаловаться сразу ...
 
tuma_news:
Ко всем отношусь хорошо, Рена )

Если даже не больше )

Спасибо!

Тума, взаимно!

не нужен бан

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

У Вас скорее всего лишние деньги...

То что еврик подрастет чуток, я бы еще поверил, но фунт...

А у Вас есть план мистер Фикс))?
 
Renat Akhtyamov:

Тума, взаимно!

не нужен бан

Поздно. Человек захотел отдохнуть - мало ли - может нервишки расшатались.
 
Movlat Baghiyev:
А у Вас есть план ми ер Фикс))?

конечно! )))

Но я торгую только евро, до тех пор, пока не достигну максимального лота....

 
Vladimir Karputov:
Поздно. Человек захотел отдохнуть - мало ли - может нервишки расшатались.

Ну вот...

Ручная нервы расшатывает, это верно.

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