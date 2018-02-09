FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 116
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Мой ответ: "Нет". Дальнейшие просьбы бесполезны.
Спасибо!
Тума, в электронной почте можно настроить подпись.
У тебя в каждый твой пост вставляется "Спасибо!"
Как ты этого добился, раскрой секрет?
Если даже не больше )
Спасибо!
Тогда прошу включить самобан на 1 неделю.
Спасибо!
Впрочем, если Владимир вас не забанит по вашей просьбе, обращайтесь - их (банов) нам не жалко - лишь бы человек был хорошим
Вы представляете (?) сколько времени займёт сидеть, искать ваши сообщения в количестве ста штук, удалять их ... Думаете, модератору заняться совсем больше нечем?
Впрочем, если Владимир вас не забанит по вашей просьбе, обращайтесь - их (банов) нам не жалко - лишь бы человек был хорошим
Да что там их искать то ? ) Вот все сообщения и погнал под чистую удалять. https://www.mql5.com/ru/users/tuma_news/publications/all
Или дайте мне полномочия на время я сам удалю,если у вам не кайф этим заниматься. )
Спасибо!
Оу, Артём )
Да что там их искать то ? ) Вот все сообщения и погнал под чистую удалять. https://www.mql5.com/ru/users/tuma_news/publications/all
Или дайте мне полномочия на время я сам удалю,если у вам не кайф этим заниматься. )
Спасибо!
Так что ...
ЗЫ. Блин, да что ж за люди-то ... С ними по-человечески, а они жаловаться сразу ...
Ко всем отношусь хорошо, Рена )
Если даже не больше )
Спасибо!
Тума, взаимно!
не нужен бан
У Вас скорее всего лишние деньги...
То что еврик подрастет чуток, я бы еще поверил, но фунт...
Тума, взаимно!
не нужен бан
А у Вас есть план ми ер Фикс))?
конечно! )))
Но я торгую только евро, до тех пор, пока не достигну максимального лота....
Поздно. Человек захотел отдохнуть - мало ли - может нервишки расшатались.
Ну вот...
Ручная нервы расшатывает, это верно.