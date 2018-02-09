FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 360

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До 97(мож и повыше) рисуем клин и униз

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Кукль - та еще сука. Поэтому вариант номер два(непредсказуемый) - от так от(канал от головы)



и потом уже униз
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А вот это больше согласуется с предполагаемым позитивом по евро по окончанию выборов.
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Так а вниз ты до 1.03 ждешь? :) Магическая цифра, все ее ждут.

Интересно, поезд уже в пути или еще поболтаемся.

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Vadim Baklanov:

Так а вниз ты до 1.03 ждешь? :) Магическая цифра, все ее ждут.

Интересно, поезд уже в пути или еще поболтаемся.


Я не жду вниз!!! Я жду в откат. В район 1,05. Вниз ждет старый... с января... вниз ждет max325 - "С мая 2016 г". Ишимка с 13-го года. В общем все ждут... ждуны, мля 
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А что, отличная аватарка для мудрого трейдера.
 

Да, зажали путокольщики с солопутчиками папу карло, вот кому сейчас нужны стальные шары



mmmoguschiy-new Хорошо выглядиш, спокойный такой.

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Alekseu Fedotov:

mmmoguschiy-new Хорошо выглядиш, спокойный такой.


Так выглядят все безвольные существа, ожидающие манны небесной(в данном случае паритета)... годами... Я выгляжу так как выгляжу 
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Alekseu Fedotov:

Да, зажали путокольщики с солопутчиками папу карло, вот кому сейчас нужны стальные шары


этот рисунок ни о чем!!! что за контракт хотя бы озвучь? )) 
 
Vadim Baklanov:
А что, отличная аватарка для мудрого трейдера.
великий ждун )
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