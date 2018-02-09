FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 360
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и потом уже униз
Так а вниз ты до 1.03 ждешь? :) Магическая цифра, все ее ждут.
Интересно, поезд уже в пути или еще поболтаемся.
Так а вниз ты до 1.03 ждешь? :) Магическая цифра, все ее ждут.
Интересно, поезд уже в пути или еще поболтаемся.
Я не жду вниз!!! Я жду в откат. В район 1,05. Вниз ждет старый... с января... вниз ждет max325 - "С мая 2016 г". Ишимка с 13-го года. В общем все ждут... ждуны, мля
Да, зажали путокольщики с солопутчиками папу карло, вот кому сейчас нужны стальные шары
mmmoguschiy-new Хорошо выглядиш, спокойный такой.
mmmoguschiy-new Хорошо выглядиш, спокойный такой.
Так выглядят все безвольные существа, ожидающие манны небесной(в данном случае паритета)... годами... Я выгляжу так как выгляжу
Да, зажали путокольщики с солопутчиками папу карло, вот кому сейчас нужны стальные шары
этот рисунок ни о чем!!! что за контракт хотя бы озвучь? ))
А что, отличная аватарка для мудрого трейдера.