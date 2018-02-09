FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 543
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Джанет+Драга+Пятница= хаос.)
Уважаемый модератор!
Прошу удалить пост.
Спасибо!
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page537#comment_5627080
Ты же сам можешь
это старое сообщение.
Кнопки УДАЛИТЬ НЕТ.
А чо там, вроде бы только прогноз?
Давай дождемся итогов.
А чо там, вроде бы только прогноз?
Давай дождемся итогов.
Вот новый)
Первое место 1,1870 (предварительные продажи)
Затем 1,1970
Вот новый)
Первое место 1,1870 (предварительные продажи)
Затем 1,1970
Тума у тебя есть позиция по паре или в ожидании?
Тума у тебя есть позиция по паре или в ожидании?
Есть у него, помню я. Там где бежевые горизонтальки без надписей - там селлки
Видела токое, только с 1.06 и сетка, а с 1.14 в лок.
Легко так торговать только со стальными канатами вместо нервов.
Наблюдаю, думаю если локовый бай не закрывает основания есть, меня такие сетки раздражают и депо не резиновое.
Видела токое, только с 1.06 и сетка, а с 1.14 в лок.
Легко так торговать только со стальными канатами вместо нервов.
Наблюдаю, думаю если локовый бай не закрывает основания есть, меня такие сетки раздражают и депо не резиновое.
1870, Тума был прав
Да, только немного мутно.
Что такое предварительные продажи и почему сам насолил так низко?
всю неделю канителились...