FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 543

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sterva:

Джанет+Драга+Пятница= хаос.)



всё будет хорошо!
 
tuma_news:

Уважаемый модератор!

Прошу удалить пост.

Спасибо!

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page537#comment_5627080

Ты же сам можешь


 
tuma_news:

это старое сообщение.

Кнопки УДАЛИТЬ  НЕТ.

А чо там, вроде бы только прогноз?

Давай дождемся итогов.

 
Renat Akhtyamov:

А чо там, вроде бы только прогноз?

Давай дождемся итогов.

Вот новый)

Первое место 1,1870 (предварительные продажи)

Затем 1,1970


 
tuma_news:

Вот новый)

Первое место 1,1870 (предварительные продажи)

Затем 1,1970



Тума у тебя есть позиция по паре или в ожидании?

 
sterva:

Тума у тебя есть позиция по паре или в ожидании?

Есть у него, помню я. Там где бежевые горизонтальки без надписей - там селлки
 
Renat Akhtyamov:
Есть у него, помню я. Там где бежевые горизонтальки без надписей - там селлки

Видела токое, только с 1.06 и сетка, а с 1.14 в лок.

Легко так торговать только со стальными канатами вместо нервов.

Наблюдаю, думаю если локовый бай не закрывает основания есть, меня такие сетки раздражают и депо не резиновое.

 
sterva:

Видела токое, только с 1.06 и сетка, а с 1.14 в лок.

Легко так торговать только со стальными канатами вместо нервов.

Наблюдаю, думаю если локовый бай не закрывает основания есть, меня такие сетки раздражают и депо не резиновое.

1870, Тума был прав
 
Renat Akhtyamov:
1870, Тума был прав

Да, только немного мутно.

Что такое предварительные продажи и почему сам насолил так низко?

 

всю неделю канителились...


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