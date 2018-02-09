FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 387
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Как и у всех, согласен. ДЦ и брокеры только разные.
Ну и дальше что?
Дальше денежки сливаются в банк.
Так кто всё-таки торгует?
так вы не ответили на мой вопрос. почему после выхода британии из ес, когда все начали скидывать фунт - цена грохнула на 300 пунктов?
Ок.
В таких случаях обычно отвечаю - время рассудит и оно же деньги.
Тогда уж, кто с деньгами, тот и прав?
так вы не ответили на мой вопрос. почему после выхода британии из ес, когда все начали скидывать фунт - цена грохнула на 300 пунктов?
Вот было самое прикольное:
Посмотрите ветку за те дни.
В нашей ветке были данные по открытым позициям на форексе перед таким падением фунта.
Почти ВСЕ покупали.
Тогда уж, кто с деньгами, тот и прав?
Вы поймете быстро.
Смотрите на график без индикаторов.
Не понимаю я вашей идеи, я на график каждый смотрю и все у меня со статье сходиться, а вот с идее "куловодов" нет.
Объясните, где они?
Не понимаю я вашей идеи, я на график каждый смотрю и все у меня со статье сходиться, а вот с идее "куловодов" нет.
Объясните, где они?
Вот было самое прикольное:
Посмотрите ветку за те дни.
В нашей ветке были данные по открытым позициям на форексе перед таким падением фунта.
Почти ВСЕ покупали.
а они что дебилы покупать, если все инвесторы скидывают брит, так как знают, что он упадет?))
не уверен. объемы мы тоже выкладывали.
Вот было самое прикольное:
Посмотрите ветку за те дни.
В нашей ветке были данные по открытым позициям на форексе перед таким падением фунта.
Почти ВСЕ покупали.
Кто все? Тры из Альпари? Робофорекса? Оанды?
А фонды Сороса и Баффета, и еще какие-нибудь миллиардеры продавали, специально сидели и ждали решения реферндума, и 10 000 000 были в тот момент против 10 миллиардов, и за они за час продали весь объем, невзирая на цену, изменилось потом все кто хотел продали, и все остановилось
Кто все? Тры из Альпари? Робофорекса? Оанды?
А фонды Сороса и Баффета, и еще какие-нибудь миллиардеры продавали, специально сидели и ждали решения реферндума, и 10 000 000 были в тот момент против 10 миллиардов, и за они за час продали весь объем, невзирая на цену, изменилось потом все кто хотел продали, и все остановилось