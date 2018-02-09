FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 387

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Renat Akhtyamov:

Как и у всех, согласен. ДЦ и брокеры только разные.

Ну и дальше что?

Дальше денежки сливаются в банк.

Так кто всё-таки торгует?


так вы не ответили на мой вопрос. почему после выхода британии из ес, когда все начали скидывать фунт - цена грохнула на 300 пунктов?
 
Renat Akhtyamov:

Ок.

В таких случаях обычно отвечаю - время рассудит и оно же деньги.


Тогда уж, кто с деньгами, тот и прав?
 
danminin:

так вы не ответили на мой вопрос. почему после выхода британии из ес, когда все начали скидывать фунт - цена грохнула на 300 пунктов?

Вот было самое прикольное:


Посмотрите ветку за те дни.

В нашей ветке были данные по открытым позициям на форексе перед таким падением фунта.

Почти ВСЕ покупали.

 
Sergey Lazarenko:

Тогда уж, кто с деньгами, тот и прав?
да
 
Renat Akhtyamov:

 Вы поймете быстро.

Смотрите на график без индикаторов.

Не понимаю я вашей идеи, я на график каждый смотрю и все у меня со статье сходиться, а вот с идее "куловодов" нет.

Объясните, где они?

 
Sergey Lazarenko:

Не понимаю я вашей идеи, я на график каждый смотрю и все у меня со статье сходиться, а вот с идее "куловодов" нет.

Объясните, где они?

кукловод - это цена.
 
Renat Akhtyamov:

Вот было самое прикольное:


Посмотрите ветку за те дни.

В нашей ветке были данные по открытым позициям на форексе перед таким падением фунта.

Почти ВСЕ покупали.

а они что дебилы покупать, если все инвесторы скидывают брит, так как знают, что он упадет?))
 
danminin:
а они что дебилы покупать, если все инвесторы скидывают брит, так как знают, что он упадет?))

не уверен. объемы мы тоже выкладывали.

 
Renat Akhtyamov:

Вот было самое прикольное:


Посмотрите ветку за те дни.

В нашей ветке были данные по открытым позициям на форексе перед таким падением фунта.

Почти ВСЕ покупали.


Кто все? Тры из Альпари? Робофорекса? Оанды?

А фонды Сороса и Баффета, и еще какие-нибудь миллиардеры продавали, специально сидели и ждали решения реферндума, и 10 000 000 были в тот момент против 10 миллиардов, и за они за час продали весь объем, невзирая на цену, изменилось потом все кто хотел продали, и все остановилось

 
Sergey Lazarenko:


Кто все? Тры из Альпари? Робофорекса? Оанды?

А фонды Сороса и Баффета, и еще какие-нибудь миллиардеры продавали, специально сидели и ждали решения реферндума, и 10 000 000 были в тот момент против 10 миллиардов, и за они за час продали весь объем, невзирая на цену, изменилось потом все кто хотел продали, и все остановилось

А это не июнь, а октябрь... Внимательнее смотрите на скрин.
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