FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 343

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"тащат" правильно

Чет мой третий глаз коррекцию не видит, вот беда

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Vadim Baklanov:

"тащат" правильно

Чет мой третий глаз откат не видит, вот беда


так мож ты не тот глаз слушаешь? 
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Vadim Baklanov:

"тащат" правильно

Чет мой третий глаз коррекцию не видит, вот беда


мы же все, браток с тобой поборем...
мы оденем жен своих в меха

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Коррекция она могла бы быть на тренде роста. Но сейчас пути наверх евре вроде бы как перекрыты вливаниями ЕЦБ, соответственно движение такое - утянет наверх безоткатно, а сверху ее роняют.
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Тоже склоняюсь к падению евро, может до 1.06 вниз нырнуть...

на следующей неделе...

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Dmitry Chepik:

Тоже склоняюсь к падению евро, может до 1.06 вниз нырнуть...

на следующей неделе...


на следующей уверх. на этой нада
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mmmoguschiy-new:

на следующей уверх. на этой нада
Так на этой только пятница осталась. Думаешь шип нарисуют?
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Vadim Baklanov:
Так на этой только пятница осталась. Думаешь шип нарисуют?

а думаешь нет?  да и не шип... можно и плавно
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mmmoguschiy-new:

а думаешь нет?  да и не шип... можно и плавно
Ладно, а по канадцу коррекция будет или до 1.36 гоним? Вроде бы такая же формация как и по евро нарисовалась. Млин, не спать мне сегодня.
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