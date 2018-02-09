FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 343
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"тащат" правильно
Чет мой третий глаз коррекцию не видит, вот беда
"тащат" правильно
Чет мой третий глаз откат не видит, вот беда
так мож ты не тот глаз слушаешь?
"тащат" правильно
Чет мой третий глаз коррекцию не видит, вот беда
мы же все, браток с тобой поборем...
мы оденем жен своих в меха
Тоже склоняюсь к падению евро, может до 1.06 вниз нырнуть...
на следующей неделе...
Тоже склоняюсь к падению евро, может до 1.06 вниз нырнуть...
на следующей неделе...
на следующей уверх. на этой нада
на следующей уверх. на этой нада
Так на этой только пятница осталась. Думаешь шип нарисуют?
а думаешь нет? да и не шип... можно и плавно
а думаешь нет? да и не шип... можно и плавно