FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 688
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Да,слабенько. Бывает начинается формация,а бывает прёт дальше,как ни в чём не бывало. Потому ищу напряжение пары,как понимаю,дисбаланс спроса и предложения. Тоже бывает начинается,а бывает прёт дальше. Скажу так,определять начало разворотной формации с инструментальной точностью я ещё не научился и перспективной методики не встретил.
Да,слабенько. Бывает начинается формация,а бывает прёт дальше,как ни в чём не бывало. Потому ищу напряжение пары,как понимаю,дисбаланс спроса и предложения. Тоже бывает начинается,а бывает прёт дальше. Скажу так,определять начало разворотной формации с инструментальной точностью я ещё не научился и перспективной методики не встретил.
плохо ищешь, все перед глазами
Vadens:
.......
Короче,не смог ты мне удовлетворительно ответить ни на один вопрос. Вывод: Остаюсь с ТА!
п.1 у меня такая же привычка. Иногда нужно возвращаться к предыдущим постам, не только своим, переосмысливать, дописывать приходиться...
ТА сделан на истории котировки. Сигналы разные получаются на разных ТФ....
Я графиком тоже пользуюсь, но для того чтобы посмотреть - где была цена и отработала ли программа.
А теперь п.1
плохо ищешь, все перед глазами
Не умничай. Если есть конкретика-выкладывай.
Не умничай. Если есть конкретика-выкладывай.
конкретно - жди падения нефти баксов на 5
конкретно - жди падения нефти баксов на 5
Принцы у Саудитов закончились? Или мож на 3 вниз и хватит ? Сейчас еще например Израиль бомбы где нибудь уронит - должны же мы увидеть 70 в этом году? Да и доллар снижался, надо 70.
Пятница прощай, здравствуй понедельник...
конкретно - жди падения нефти баксов на 5
А зачем мне холодильник,если я не курю?
А зачем мне холодильник,если я не курю?
затем что гладиолус
затем что гладиолус
Ну,вот вишь и поговорили.
Я всё воскресенье базарил о технике торговли,а ты явился из тумана и начал гнать куйню прогнозную про нефть,а не останови тебя вовремя,ты ещё и про валюты наплетёшь чё нить,а зачем прогнозы людям,которые сожрали пуд соли?
Но это не значит,что я тебе затыкаю рот-впаривай прогнозы на здоровье толпе,кто-то ж должен финансово поддерживать провайдеров.