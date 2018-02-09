FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 688

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Vadens:

Да,слабенько. Бывает начинается формация,а бывает прёт дальше,как ни в чём не бывало. Потому ищу напряжение пары,как понимаю,дисбаланс спроса и предложения. Тоже бывает начинается,а бывает прёт дальше. Скажу так,определять начало разворотной формации с инструментальной точностью я ещё не научился и перспективной методики не встретил.

Согласен, без комментариев.
 
Vadens:

Да,слабенько. Бывает начинается формация,а бывает прёт дальше,как ни в чём не бывало. Потому ищу напряжение пары,как понимаю,дисбаланс спроса и предложения. Тоже бывает начинается,а бывает прёт дальше. Скажу так,определять начало разворотной формации с инструментальной точностью я ещё не научился и перспективной методики не встретил.


плохо ищешь, все перед глазами

 

Vadens:

.......

Короче,не смог ты мне удовлетворительно ответить ни на один вопрос. Вывод: Остаюсь с ТА!

п.1  у меня такая же привычка. Иногда нужно возвращаться к предыдущим постам, не только своим, переосмысливать, дописывать приходиться...

ТА сделан на истории котировки. Сигналы разные получаются на разных ТФ....

Я графиком тоже пользуюсь, но для того чтобы посмотреть - где была цена и отработала ли программа.

А теперь п.1

 
Mickey Moose:

плохо ищешь, все перед глазами


Не умничай. Если есть конкретика-выкладывай.

 
Vadens:

Не умничай. Если есть конкретика-выкладывай.


конкретно - жди падения нефти баксов на 5

[Удален]  
Mickey Moose:

конкретно - жди падения нефти баксов на 5


Принцы у Саудитов закончились? Или мож на 3 вниз и хватит ? Сейчас еще например Израиль бомбы где нибудь уронит - должны же мы увидеть 70 в этом году? Да и доллар снижался, надо 70.

 

Пятница прощай, здравствуй понедельник...

            


 
Mickey Moose:

конкретно - жди падения нефти баксов на 5


А зачем мне холодильник,если я не курю?

 
Vadens:

А зачем мне холодильник,если я не курю?


затем что гладиолус

 
Mickey Moose:

затем что гладиолус


Ну,вот вишь и поговорили.

Я всё воскресенье базарил о технике торговли,а ты явился из тумана и начал гнать куйню прогнозную про нефть,а не останови тебя вовремя,ты ещё и про валюты наплетёшь чё нить,а зачем прогнозы людям,которые сожрали пуд соли?

Но это не значит,что я тебе затыкаю рот-впаривай прогнозы на здоровье толпе,кто-то ж должен финансово поддерживать провайдеров.

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