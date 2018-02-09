FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 435
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да рано еще...
Не "штырит" меня... По моему мнению, существуют два направления: отбой/пробой уровня и торговля по Тенденции(Тренду). Отбой/пробой как бы лажа, он не полно описывает происходящие процессы, а вот Торговые Стратегии, которые отслеживают Тренды, вот что интересно. Тренды на Форексе есть всегда, если его нет на Н6, то он есть на М15... "Базовый принцип" позволяет отследить Зарождение, Жизнь и Смерть Тренда... Но а задача трейдера так "изловчиться", чтобы к этой Стратегии "прикрутить" управление капиталом, которое позволит "отбить" убытки и поиметь /Прибыль.
Импульс вверх оказался неудачным, но выявился Тренд на Юг(картинку прилагаю)
Фунт добил уровень?
типа да:
и кругляк 1.2800 нам в помощь...
Буду сейчас по чаще заходить, время вроде бы свободное появляется.
Ок.
Знаешь, что самое сложное в автотрейдинге?
Отвечу.
Это написать трендовую стратегию, потому что очень сложно определить точку разворота.
Я не прошу помощи. Просто пытаю такую стратегию, правда пока что на демке. И к сожалению, разворота пока что не наблюдается.
типа да:
и кругляк 1.2800 нам в помощь...
Чуток ниже надо было входить.
Чудом меня не отстопили, а главное ход ожидаемый как на картинке)))
Чуток ниже надо было входить.
Чудом меня не отстопили, а главное ход ожидаемый как на картинке)))
я покупал еще утром, и протащили по стандартному загону, ничего особенного...
единственное, на дневках палки в селл - вот это стремно
надеюсь на пятницу и бай палки на часе...
промежутка
Н4
основная
викли:
Ок.
Знаешь, что самое сложное в автотрейдинге?
Отвечу.
Это написать трендовую стратегию, потому что очень сложно определить точку разворота.
Я не прошу помощи. Просто пытаю такую стратегию, правда пока что на демке. И к сожалению, разворота пока что не наблюдается.
Мельком в мт5 терминале видел на днях тему, как создать индикатор линий поддержки,сопротивления так там на глаз прекрасно видно как это можно сформулировать и подкорректировать и получится трендовый нормальный индикатор.
Всё ушёл пятницу встречать...
Идентифицировался Нисходящий Тренд "помощнее" предыдущего
https://c.mql5.com/3/128/EURUSD.mH1__2.png
Надеюсь ты прав,т.к. у меня хотелка вниз-еврокросс надо прикрыть. Логично бы к 0835. Надежды добавляет факт,что не убит импульс ноября 2016-го и под уровнем цена затопталась. Опционщики(которые из вменяемых) не разделяют моего оптимизма.
Я,конешна,среди твоих чёрточек не вижу "идентификации Нисходящего тренда",т.к. за трейдерскую карьеру усвоил одно правило - нет правил,которых бы спекулятивный форекс не нарушил.