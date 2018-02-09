FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 435

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

да рано еще...


да я всего думаю на месяца полтора, макс 3 до 63-65... Посмотрим.
 
Sergey Lazarenko:


Не "штырит" меня... По моему мнению, существуют два направления: отбой/пробой уровня и торговля по Тенденции(Тренду). Отбой/пробой как бы лажа, он не полно описывает происходящие процессы, а вот Торговые Стратегии, которые отслеживают Тренды, вот что интересно. Тренды на Форексе есть всегда, если его нет на Н6, то он есть на М15... "Базовый принцип" позволяет отследить Зарождение, Жизнь и Смерть Тренда... Но а задача трейдера так "изловчиться", чтобы к этой Стратегии "прикрутить" управление капиталом, которое позволит "отбить" убытки и поиметь /Прибыль.

Импульс вверх оказался неудачным, но выявился Тренд на Юг(картинку прилагаю)


Красиво, вот как раз где у вас стоп последнии покупки и закрыл сегодня
 
Буду сейчас по чаще заходить, время вроде бы свободное появляется.
 
sterva:


Фунт добил уровень?


типа да:

и кругляк 1.2800 нам в помощь...

 
Sergey Novokhatskiy:
Буду сейчас по чаще заходить, время вроде бы свободное появляется.

Ок.

Знаешь, что самое сложное в автотрейдинге?

Отвечу.

Это написать трендовую стратегию, потому что очень сложно определить точку разворота.

Я не прошу помощи. Просто пытаю такую стратегию, правда пока что на демке. И к сожалению, разворота пока что не наблюдается.

 
Lesorub:

типа да:

и кругляк 1.2800 нам в помощь...


Чуток ниже надо было входить.

Чудом меня не отстопили, а главное ход ожидаемый как на картинке)))

 
sterva:


Чуток ниже надо было входить.

Чудом меня не отстопили, а главное ход ожидаемый как на картинке)))

я покупал еще утром, и протащили по стандартному загону, ничего особенного...

единственное, на дневках палки в селл - вот это стремно

надеюсь на пятницу и бай палки на часе...

 
Фунт вам в помощь!
промежутка
Н4


основная
викли:
 
Renat Akhtyamov:

Ок.

Знаешь, что самое сложное в автотрейдинге?

Отвечу.

Это написать трендовую стратегию, потому что очень сложно определить точку разворота.

Я не прошу помощи. Просто пытаю такую стратегию, правда пока что на демке. И к сожалению, разворота пока что не наблюдается.

Мельком в мт5 терминале видел на днях тему, как создать  индикатор линий поддержки,сопротивления так там на глаз прекрасно видно как это можно сформулировать и подкорректировать и получится трендовый нормальный индикатор.

Всё ушёл пятницу встречать...

 
Sergey Lazarenko:

Идентифицировался Нисходящий Тренд "помощнее" предыдущего

https://c.mql5.com/3/128/EURUSD.mH1__2.png


Надеюсь ты прав,т.к. у меня хотелка вниз-еврокросс надо прикрыть. Логично бы к 0835. Надежды добавляет факт,что не убит импульс ноября 2016-го и под уровнем цена затопталась. Опционщики(которые из вменяемых) не разделяют моего оптимизма.


Я,конешна,среди твоих чёрточек не вижу "идентификации Нисходящего тренда",т.к. за трейдерскую карьеру усвоил одно правило - нет правил,которых бы спекулятивный форекс не нарушил.

1...428429430431432433434435436437438439440441442...878
Новый комментарий