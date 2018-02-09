FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 452

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tuma_news:

Продажи уже набрали. И сегодня шпилька была.

Всех пассажиров сняли.

Ошибаешься. Продавцов стало еще больше.

И кстати, никого не выпустили.... Безоткат полнейший.

Игра идет по очень жестким правилам.

 
 
Странно - связь с терминальным сервером MQL5 остановилась...другие работают...что бы это значило...или это только мой косяк...
 
Сергей Криушин:
Странно - связь с терминальным сервером MQL5 остановилась...другие работают...что бы это значило...или это только мой косяк...
Сессия закрылась на выходные.
 

Брюлик.


 
tuma_news:
Сессия закрылась на выходные.
нет, началось раньше - понять не мог...причину искал...так вот и булькает до сих пор...или есть ограничение для демо счетов...
 
как вам такой вариант 
 
tuma_news:

Брюлик.



Брилик всегда разворотный 
 
я то думал, что оно здесь выстрелит вверх

а оно здесь стрельнуло

пайроллс ждали.
 
Renat Akhtyamov:

Ошибаешься. Продавцов стало еще больше.

И кстати, никого не выпустили.... Безоткат полнейший.

Игра идет по очень жестким правилам.

может кого и вынесло (молодых продавцов), на их место стали другие. кто его знает.
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