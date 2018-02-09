FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 452
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Продажи уже набрали. И сегодня шпилька была.
Всех пассажиров сняли.
Ошибаешься. Продавцов стало еще больше.
И кстати, никого не выпустили.... Безоткат полнейший.
Игра идет по очень жестким правилам.
Странно - связь с терминальным сервером MQL5 остановилась...другие работают...что бы это значило...или это только мой косяк...
Брюлик.
Сессия закрылась на выходные.
Брюлик.
Брилик всегда разворотный
а оно здесь стрельнуло
пайроллс ждали.
Ошибаешься. Продавцов стало еще больше.
И кстати, никого не выпустили.... Безоткат полнейший.
Игра идет по очень жестким правилам.