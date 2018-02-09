FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 295
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подели и умножь, ничего необычного не найдешь
)
вот сейчас гляжу - да, вроде в принципе так и делал(начало). Но вот дальнейшие расчеты как то не совсем понятны.. И что такое К3? К1 есть, К2 тоже. К3 - что то не вижу... ))
вот сейчас гляжу - да, вроде в принципетак и делал(начало). Но вот дальнейшие расчеты как то не совсем понятны.. И что такое К3? К1 есть, К2 тоже. К3 - что то не вижу... ))
а это уже свойство треугольника
если все там правильно открыто, то эквити в нем будут стабильно убывать/прибывать только на суммарный своп
а если свопа нет, то эквити = const в течении всего времени жизни ордеров, вот и думай...
© new-rena
ФОМКи что ли сегодня?(целый час развлечений...)
Лично я в основном покупаю
Скоро созреет, обычный развод пошел.
Отложками зайду, хотелось бы еще немного вниз)
Где ждать евру?
Вчера с дури чуть в бай не отправила?
Я там жду, но по ходу движения цели могут корректироваться.
Скоро созреет, обычный развод пошел.
Отложками зайду, хотелось бы еще немного вниз)
а я уже устал наблюдать за тем, как евро покоряет боковик в 50 чипсов 1,0635-1,0685...
Может так постепенно и до 1,0630 дойдем )
Ну шо, ироды молчите? Какие прогнозы? Какие следствия?
вынос к середине движения от прошлой недели
ЗЫ: и да, сам ты ирод )
вынос к середине движения от прошлой недели
ЗЫ: и да, сам ты ирод )
Да я ж шуткую как всегда ))) Ты чего в этой ветке забыл? Скучно? )))