FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 295

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Renat Akhtyamov:

подели и умножь, ничего необычного не найдешь

)


вот сейчас гляжу - да, вроде в принципе так и делал(начало). Но вот дальнейшие расчеты как то не совсем понятны.. И что такое К3? К1 есть, К2 тоже. К3 - что то не вижу... ))
 
mmmoguschiy-new:

вот сейчас гляжу - да, вроде в принципетак и делал(начало). Но вот дальнейшие расчеты как то не совсем понятны.. И что такое К3? К1 есть, К2 тоже. К3 - что то не вижу... ))

а это уже свойство треугольника

если все там правильно открыто, то эквити в нем будут стабильно убывать/прибывать только на суммарный своп

а если свопа нет, то эквити = const в течении всего времени жизни ордеров, вот и думай...

© new-rena

 

ФОМКи что ли сегодня?

(целый час развлечений...)
 
Renat Akhtyamov:
Лично я в основном покупаю


Скоро созреет, обычный развод пошел.

Отложками зайду, хотелось бы еще немного вниз)

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sterva:

Где ждать евру?

 Вчера с дури чуть в бай не отправила?


Я там жду, но по ходу движения цели могут корректироваться.


 
sterva:


Скоро созреет, обычный развод пошел.

Отложками зайду, хотелось бы еще немного вниз)

а я уже устал наблюдать за тем, как евро покоряет боковик в 50 чипсов 1,0635-1,0685...
 
Renat Akhtyamov:
а я уже устал наблюдать за тем, как евро покоряет боковик в 50 чипсов 1,0635-1,0685...

Может так постепенно и до 1,0630 дойдем )
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Ну шо, ироды молчите? Какие прогнозы? Какие следствия?
 
mmmoguschiy-new:
Ну шо, ироды молчите? Какие прогнозы? Какие следствия?

вынос к середине движения от прошлой недели

ЗЫ: и да, сам ты ирод )

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Alexandr Bryzgalov:

вынос к середине движения от прошлой недели

ЗЫ: и да, сам ты ирод )


Да я ж шуткую как всегда ))) Ты чего в этой ветке забыл? Скучно? )))
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