FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 498
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КИВИ, недоделанная:
К концу квартала выбъет и 1,1000, надеюсь, НО через это,
т.е. бахнет такую шпильку в небо, что мало не покажется. (4-х часовую свечу выше 1.3, с последующим 2-х недельным откатом)
Просто мое мнение такое. Понаблюдаем.
Приветик!
это 1,3000 ???
или ошибка и следует понимать как 1,1300 ?
Спасибо!
Приветик!
это 1,3000 ???
или ошибка и следует понимать как 1,1300 ?
Спасибо!
1,3
Приветик!
это 1,3000 ???
или ошибка и следует понимать как 1,1300 ?
Спасибо!
Енька грохнулась в пятницу, это норм.
К четвергу енька вернется, соответственно еврой будем падать аж до четверга.
В четверг посмотрим - что будет с процентной ставкой по евро и будет понятно - куда дальше.Прогноз по ставке - без изменений. Поэтому возможно что бахнется еще ниже будущего четверга.
Доброе утро всем, Господа. GBPUSD Думаю, что сегодня будет коррекция небольшая. Ждем разворота на дневном графике вниз и держим SELL до 1. 30600-500, возможно и движение до 1.30100, но здесь вопрос стоп-лоссов и тейк-профитов. Не думаю, что сегодня будет большое движение наверх, новостной фонд отсутствует, а рынку нужно немного "отдохнуть".
Итак, орлянка
Должок!!!
Должок!!!
Думаете ставку поднимут?
Думаете ставку поднимут?
Есть долги, которые забирают всегда.
По времени ..., нет времени. Когда захочет КУКЛ.
Должок!!!
ага
Сыграли