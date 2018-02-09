FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 498

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КИВИ, недоделанная:


 
Renat Akhtyamov:

К концу квартала выбъет и 1,1000, надеюсь, НО через это,
 т.е. бахнет такую шпильку в небо, что мало не покажется. (4-х часовую свечу выше 1.3, с последующим 2-х недельным откатом)

Просто мое мнение такое. Понаблюдаем.

Приветик!

это 1,3000 ???

или ошибка и следует понимать как 1,1300 ?

Спасибо!

 
tuma_news:

Приветик!

это 1,3000 ???

или ошибка и следует понимать как 1,1300 ?

Спасибо!

1,3

 
tuma_news:

Приветик!

это 1,3000 ???

или ошибка и следует понимать как 1,1300 ?

Спасибо!

Поскольку мои посты редактируются иногда не мной, пишу еще один.

Енька грохнулась в пятницу, это норм.

К четвергу енька вернется, соответственно еврой будем падать аж до четверга.

В четверг посмотрим - что будет с процентной ставкой по евро и будет понятно - куда дальше.

Прогноз по ставке - без изменений. Поэтому возможно что бахнется еще ниже будущего четверга.
 

Доброе утро всем, Господа. GBPUSD Думаю, что сегодня будет коррекция небольшая. Ждем разворота на дневном графике вниз и держим SELL до 1. 30600-500, возможно и движение до 1.30100, но здесь вопрос стоп-лоссов и тейк-профитов. Не думаю, что сегодня будет большое движение наверх, новостной фонд отсутствует, а рынку нужно немного "отдохнуть". 

 
Итак, орлянка
 
Renat Akhtyamov:
Итак, орлянка

Должок!!!


 
Lesorub:

Должок!!!



Думаете ставку поднимут?

 
sterva:

Думаете ставку поднимут?

Есть долги, которые забирают всегда.

По времени ...,  нет времени. Когда захочет КУКЛ.

 
Lesorub:

Должок!!!

ага

Сыграли

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