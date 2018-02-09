FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 616
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про Киви так вообще неделю трендел...
По луню есть картинка. Плиз)
В паре с фунтом евра тоже вниз побежала.)
По луню есть картинка. Плиз)
В паре с фунтом евра тоже вниз побежала.)
Он щас не интересен...
Он щас не интересен...
Я еще не все свое забрала. В отдельном счете сидит.)))
Кэш разогнать, а летом отдыхать... ))).
Точно! И седня пятница, 13...
Пора и честь знать...
Точно! И седня пятница, 13...
Пора и честь знать...
Ради чистоты эксперимента надо было хоть один оставить.(
Ради чистоты эксперимента надо было хоть один оставить.(
Киви и Ауди в работе.
По другим парам и кроссам на сейчас входа у меня нет.
Может, вечером на новостях нарисуют нужные уровни.
Так что поеду, подышу свежим воздухом ...
Наконец-то закрыл в ноль
https://www.mql5.com/ru/charts/7751246/euraud-h1-fbs-inc
Точно! И седня пятница, 13...
Пора и честь знать...
Мдя, теперь знаю, как можно упустить самое вкусное.)
Мдя, теперь знаю, как можно упустить самое вкусное.)
Вы расстроились???
На будущей неделе будет еще столько входов, хренли тут жлобить???
Да и вот...