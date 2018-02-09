FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 616

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Lesorub:

про Киви так вообще неделю трендел...         




По луню есть картинка. Плиз)

В паре с фунтом евра тоже вниз побежала.)

 
sterva:

По луню есть картинка. Плиз)

В паре с фунтом евра тоже вниз побежала.)

Он щас не интересен...


 
Lesorub:

Он щас не интересен...



Я еще не все свое забрала. В отдельном счете сидит.)))

 
Rustam Galkeev:

Кэш разогнать, а летом отдыхать... ))).

Точно! И седня пятница, 13...

Пора и честь знать...        



 
Lesorub:

Точно! И седня пятница, 13...

Пора и честь знать...        




Ради чистоты эксперимента надо было хоть один оставить.(

 
sterva:

Ради чистоты эксперимента надо было хоть один оставить.(

Киви и Ауди в работе.

По другим парам и кроссам на сейчас входа у меня нет.

Может, вечером на новостях нарисуют нужные уровни.

Так что поеду, подышу свежим воздухом ...


 

Наконец-то закрыл в ноль

https://www.mql5.com/ru/charts/7751246/euraud-h1-fbs-inc

 
Lesorub:

Точно! И седня пятница, 13...

Пора и честь знать...        




Мдя, теперь знаю, как можно упустить самое вкусное.)

 
sterva:

Мдя, теперь знаю, как можно упустить самое вкусное.)

Вы расстроились???


На будущей неделе будет еще столько входов, хренли тут жлобить???         


 

Да и вот...


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